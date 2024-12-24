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Kalamış yat limanı için Koç Holding’e yeniden davet

Koç Holding, 504 milyon dolarla en iyi ikinci teklifi verdiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi için 5 Şubat'ta sözleşme imzalamaya davet edildiğini duyurdu.

24 Aralık 2024 | 07:49
Son Güncellenme: 24 Aralık 2024 | 08:07
Kalamış yat limanı için Koç Holding’e yeniden davet

İhalede 505 milyon dolarla en iyi teklifi Diarbakırlı iş insanı Vahit Karaaslan vermişti. Holding tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“16 Temmuz 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılacağı ve ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgilerin yatırımcılarımızla paylaşılacağı kamuya duyurulmuştu. ÖİB tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve İhale Şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren Teklif Sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edilmiştir.”

Patronlar Dünyası'nın haberine göre İş insanı Vahit Karaaslan, 505 milyon dolarlık teklifle kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesinden çekildi. Koç Holding, 504 milyon dolarla en iyi ikinci teklifi verdiği Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için imzalamaya çağırıldı
 

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İLERİ
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