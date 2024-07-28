Gruptan yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu, üç kuşaktır süregelen Seramik Bayramı geleneğinde yatırımlar gerçekleştirdi. Grubun 67. kuruluş yıldönümü ve bayram, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın yanı sıra Çanakkale kent protokolü, kamu ve özel sektör temsilcileri, bayiler, yurt dışından gelen iş ortakları ve çalışanların katılımıyla kutlandı.

Öte yandan şirketin açıklamasına göre grup, aynı günde 2 yatırıma da imza attı.

Türkiye’de üretilen porselen plaka Kalesinterflex için üretim kapasitesini artırma hedefiyle, System Ceramics Spa ile yapılan anlaşması kapsamında, yeni üretim hattının temeli atıldı.

Diğer temel atma töreni de "Supera Üretim Hattı-Parlak Sırlı Porselen Üretim Sistemi" için düzenlendi. İtalyan SITI B&T Group S.p.A. firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında mevcut granit hattında yenileme ve geliştirme yapılması, hattın 1 Aralık'ta devreye alınması öngörülüyor.

Grup, "İyi Bak Dünyana" felsefesiyle birleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisi ve 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, karbon emisyonunu azaltacak enerji tasarruf projeleri gerçekleştirerek, su ayak izi ve atık yönetimi projeleri uyguluyor. Açıklamaya göre atıkların geri kazanımına yönelik geliştirilen projelerle, geri kazanım oranlarında yüzde 70'lerin üzerinde artış sağlandı.

- "Elimizi taşın altına koyduk, koyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, öncü ve girişimci yapıya sahip olduklarına belirterek Türkiye'de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konumunu koruyabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl yurt içi ve yurt dışında 75 milyon dolarık yatırım yaptıklarını kaydeden Okyay, "Türkiye, ancak sanayimiz büyürse istikrarlı bir şekilde büyüyüp gelişebilir, Kale Grubu da Türkiye'nin parlak geleceğine inanan topluluklardan biri olarak, bu süreçte sorumluluğunun bilincinde. Bunun için elimizi taşın altına koyduk, koyuyoruz." ifadelerini kullandı. AA