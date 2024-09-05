Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Arçelik'in Polonya Lodz'da bulunan çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar işletmesi ile plastik yan sanayi işletmesi ve Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesini 2025'in ilk yarısına kadar kapatılacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Polonya Lodz'da bulunan Çamaşır Kurutma Makinesi ve Pişirici Cihazlar İşletmesi ve Plastik Yan Sanayi İşletmesi ile Wroclaw'da bulunan Buzdolabı işletmesinde verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve söz konusu üretim tesislerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, 2025'in ilk yarısına kadar üretim faaliyetlerinin sona ermesi hedeflenmektedir. İşletmelerin kapasite kullanımlarının, Şirketimizin sahipliğinde olan diğer işletmelere kaydırılması planlanmakta olup, söz konusu tesis kapanışlarının konsolide seviyede ciro kaybına neden olması beklenmemektedir. Kapanış nedeniyle gündeme gelebilecek tek seferlik giderler ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolarımızdan takip edilebilir."