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KARDEMİR 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başladığını duyurdu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de işletme hakkını kazandığı 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başladı.

17 Ekim 2024 | 20:12
KARDEMİR 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başladığını duyurdu

Fabrikadan yapılan açıklamada, kuruluşundan itibaren yerli kaynaklarla üretime ağırlık veren ve halen Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından üretilen koklaşabilir kömürün tamamı ile Bartın'ın Amasra ilçesinde üretilen enerji kömürünün büyük bir kısmını satın alan KARDEMİR'in, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya gibi illerde üretilen yerli demir cevherlerinin de en büyük kullanıcısı durumunda bulunduğu belirtildi.

Kendisine ait ruhsat sahalarında özel maden işletmeciliği için araştırmalarını sürdüren KARDEMİR'in, bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından eylül ayında açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme hakkını kazandığı hatırlatılan açıklamada, bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışma yapılan sahaların, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olduğu ve 11 bin 939 hektarlık alanı kapsadığı aktarılan açıklamada, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm üretim süreçlerini sürekli iyileştirerek verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve tüm paydaşlar için daha yüksek değer oluşturmayı temel amaç olarak belirleyen KARDEMİR'in, üretim temposunu sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, fabrika için ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Özel maden işletmeciliğine yönelik gayretlerimiz de bu stratejinin bir parçasıdır. Mevcut tedarikçilerimizle uzun vadeli cevher bağlantıları oluştururken, yerinde cevher zenginleştirme yatırımlarını araştırmakta ve kendimize ait ruhsat sahalarında maden işletmeciliği çalışmalarını eş zamanlı yürütmekteyiz. Bu süreç, aynı zamanda şirketimizin lojistik faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayarak tedarik zincirimizdeki taşıma maliyetlerini düşürmekte, operasyonel etkinliğimizi artırmakta ve yerli maden sahalarının işletilmesiyle bölgesel iş gücüne katkı sağlayarak yeni istihdam yaratmaktadır. Bilindiği üzere KARDEMİR, Sivas'ta yer alan ve geçtiğimiz aylarda maden sahasında altın madeni keşfettiğini duyuran Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 10 ortağı konumundadır."

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