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KARDEMİR'den ABD merkezli AMSTED Rail ile stratejik işbirliği

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ABD merkezli AMSTED Rail ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

06 Mart 2025 | 13:34
KARDEMİR'den ABD merkezli AMSTED Rail ile stratejik işbirliği

Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin demir çelik sektöründe ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla büyümeye devam ederken, küresel vizyon doğrultusunda uluslararası işbirliklerini de genişletmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, "dünyanın en büyük" entegre demir yolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demir yolu tekeri üreticisi ABD merkezli AMSTED Rail ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandığı aktarılan açıklamada, "KARDEMİR olarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi güçlendirirken, uluslararası işbirliklerimizle sektördeki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu stratejik ortaklığın, hem şirketimize hem de ülkemiz sanayisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA

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Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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