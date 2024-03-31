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Karsan Otonom e-ATAK bir ülkede daha yola çıkıyor

Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın ilk sürücüsüz elektrikli otobüsü oldu.

31 Mart 2024 | 00:17
Karsan Otonom e-ATAK bir ülkede daha yola çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, VY Grup'la yaptığı anlaşma kapsamında Finlandiya'nın REMOTED firmasına Tampere şehrinde kullanılmak üzere bir adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yönetisi (CEO) Okan Baş, Karsan'ın İskandinav ülkelerinde ilkleri başarmaya devam ettiği söyledi.

Finlandiya'nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdiklerini belirten Baş, "ADASTEC iş birliği ile geliştirdiğimiz Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karsan planladığı satış stratejileri ile her pazarda ilkleri başarmaya devam ettiğin aktaran Baş, "Bu yeni proje ile de toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ADASTEC Üstü Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Peker ise Karsan ve Applied Autonomy ile kurdukları iş birliğiyle gerçekleşen projelerine güvendiği için REMOTED firmasına teşekkür ederek, "Güvenlik ve verimliliği her koşulda ön planda tutan teknolojimiz, mevcut iş birliklerimizin gücünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerine dair ortak vizyonumuzu da somutlaştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

 

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