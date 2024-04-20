1912 yılında kurulan, dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Yanmar'da üst düzey atama... Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki iştiraki Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri kökenli Japon vatandaşı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi; 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Yanmar Holding bünyesinde İcra Komitesi Üyeliği, Yanmar Holding’in Japonya merkezli iştiraki Yanmar Agribusiness Grup şirketleri bünyesinde ise Başkanlık ve Direktörlük görevini üstlendi.

KAYSERİ KÖKENLİ

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in köşe yazısına göre Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’yi yakından tanıyan Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği’nin (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Shoshi’nin Kayseri olan kökeniyle her zaman gurur duyduğu, babasının mühendislik alanındaki eğitimi sonrası Japonya’ya gittiğini ve orada evlendiğini söylüyor. Pehlivan, “Kendisi aynı zamanda benimle aynı okulda; İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim gördü. Türkiye’yi yakından tanıyan, iki ülke arasındaki diplomasi ve ekonomim anlamda en önemli köprü görevini üstlenecek isim olarak görüyoruz” dedi.

İKİ ÜLKENİN BAYRAĞI VE ATATÜRK FOTOĞRAFI MASASINDA

Yazıya göre Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin kurduğu Yanmar Turkey, 6 yıl önce sıfırdan kurduğu tesis ve ağlarla şirketin cirosunu 2 milyar liraya ulaştırdı. Masasındaki her iki ülkenin bayrağı ve adını aldığı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı bulunuyor.

Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi Kimdir?

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre biyografisi şöyle: Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, 2006 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘Fizik’ Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamış, lisans eğitimi sırasında Freie Universitat Berlin bünyesinde ‘İşletme Yönetimi’ eğitimi almıştır. Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi; ana dilleri olan Japonca ve Türkçe haricinde, İngilizce ve Almanca’yı profesyonel seviyede konuşabilmektedir. Erdoğan Shoshi, Japonya temelli, sektöründe dünya lideri markaların Japonya merkezleri, Avrupa ve Türkiye iştiraklerinde satış ve iş geliştirme alanlarında çalıştıktan sonra; Türkiye’de demir döküm ağır sanayii lider firmasında Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunu üstlenmiştir. 2016 senesinden itibaren Yanmar Holding dahilinde çalışmakta, 2019 senesinden günümüze kadar ise Yanmar Turkey Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.