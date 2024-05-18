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Kerevitaş 2023 bilançosunu açıkladı

Kerevitaş, 2023 finansal sonuçlarını açıkladı.

18 Mayıs 2024 | 12:21
Kerevitaş 2023 bilançosunu açıkladı

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3.8 milyar lira brüt kar ve 2.16 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden Kerevitaş'ın geçen yılki ihracatı ise 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket bünyesinde faaliyet gösteren SuperFresh, geçen yıl yüzde 42 ciro pazar payıyla dondurulmuş gıda ve konserve alanındaki liderliğini sürdürerek lansman, relansman ve kanala özel 44 yeni ürün sundu.

Geçen yıl Donuk Fırıncılık Ürünleri AŞ şirketini satın alarak büyümeye devam eden şirket, Türkiye paket ve kase margarin pazarlarında Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla da 2022 yılına göre +1.3 puan artışla yüzde 65.6 ciro payı alarak pazardaki liderliğini pekiştirdi.

Otuz yılı aşkın süredir Ona markasıyla Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında tüketici margarini bulunan şirket, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye'nin yağ ihracatının yüzde 34'ünü tek başına gerçekleştiriyor.

SuperFresh, "SuperFresh Bi'Yolculuk" iletişim kampanyasıyla tüketicilerine dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüm ayrıntılarıyla anlatıp iş sonuçlarına ek olarak, global ve lokal toplam 8 ödüle layık görüldü. SuperFresh Mac&Cheese Topları ve SuperFresh Kumpir Topları, Pratik Yemek kategorisinde Marketing Türkiye'nin "Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması" kapsamında "2023 yılının en inovatif ürünleri" ödülünü aldı.

Ülker Bizim Yağ, yüzde 32 ciro payı ile paket pazarındaki liderliğini 2023 yılında da perçinledi. Tereyağı lezzeti segmentinin kurucusu Ülker Teremyağ, kase margarin pazarında 2023'te +5 puan pay kazanarak yüzde 47.4 ciro payıyla lider konumunu tüm kanallarda pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, şirket olarak sürdürülebilirlikten, ihracatı güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeyi, büyümeyi, Türkiye'ye katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir ve inovatif büyüme stratejimiz doğrultusunda Türkiye’de Dondurulmuş Gıda ve Konserve iş alanının yanı sıra dünya genelinde 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi küresel pazarlarda başarıyla konumlandırdık. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımların karşılığını net olarak gördüğümüz 2023 yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

 

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