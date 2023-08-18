Kerevitaş'tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar liralık ciro

Şirket açıklamasına göre, yılın ilk yarısında 1,34 milyar lira brüt kar ve 735 milyon lira FAVÖK elde eden Kerevitaş'ın, ilk 6 aylık ihracatı ise 709 milyon lira oldu.

Margarin kategorisinde 5 kıtada 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye yağ ihracatının yüzde 34'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Kerevitaş'ın markası SuperFresh ikinci çeyrekte yüzde 41 ciro pazar payı ile dondurulmuş gıda alanındaki liderliğini korudu. Kerevitaş, margarin pazarında ise yüzde 65,9 ciro payı ile lider konumunu güçlendirirken, Ülker Bizim Yağ yüzde 33 ciro payı ile paket segmentinde, Ülker Teremyağ ise yüzde 55 ciro payıyla kase margarin segmentinde liderliklerini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, kuruldukları ilk günden bu yana dondurulmuş gıda ve yağ pazarında müşterilerine kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizin yanı sıra güçlü ihracatımızla ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarımız bu başarılı performansımızı kanıtlıyor. Diğer taraftan, inovasyon odaklı sürdürülebilirlik projelerimizle sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz geniş ekosistemde paydaşlarımız için yarattığımız değerle sürdürülebilir başarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.



