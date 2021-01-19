Kervan Gıda, yurtdışı satın alma konusunda ilk adımı attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlemlerin 15 Mart 2021’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerine uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzalandığını duyurdu.

Şirket bu kapsamda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzaladı.

Açıklamaya göre söz konusu işlemlerin 15 Mart 2021’e kadar tamamlanması planlanıyor.