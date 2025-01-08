Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurdu. Şirket, fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtirken, karara gerekçe olarak İş Gıdanın Yum! Brands standartlarını karşılayamamasını gösterdi.

Bloomberght'nin haberine göre Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, yaptığı açıklamada "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

İŞ GIDA'NIN AÇIKLAMASI

Yum! Brands’in franchise anlaşmasını feshettiğini duyurmasının ardından İş Gıda, yaptığı açıklamada, “Finansal kaygılarla alınan acele bir karar. Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımız faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” dedi.

İş Holding AŞ'nin kuruluşu olan İş Gıdadan konuya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan şirketlerinin, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine dahil ederek ilk 3 yıl içinde de toplam restoran sayısını yüzde 300 büyüme ile 537’ye çıkardığı kaydedildi.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan İş Gıdanın, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından Yum! Büyüme Ortağı Ödülü'ne layık görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yum! Brands tarafından finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alındığı ileri sürülen tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin ise devam ettiği bildirildi.