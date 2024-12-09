ToptanTR, aralık ayında yapacağı kampanyalarla yerel esnaf ve KOBİ’lerin satışlarını artırmayı hedefliyor. E-ticaretin büyüyen rolüyle birlikte, platformda yer alan işletmelerin aralık ayı cirolarında, yıllık ortalama cirolarına göre %80’lere varan oranlarda oranında artması bekleniyor. Zorlu ekonomik koşullarda kuruluşların da çeşitli desteklerle ekonomiye can vermesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, “Yaptığımızı sadece bir kampanya değil, bir dayanışma hareketi. ToptanTR, verdiği destekle 2025 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecek” diyor.

Türk ekonomisinin belkemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), son yıllarda artan maliyetler ve yüksek enflasyon oranları nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle enerji, lojistik gibi maliyetler KOBİ’lere büyük bir yük oluşturuyor. Bu ekonomik ortamda, ToptanTR gibi yenilikçi platformlar ise, işletmelere önemli destekler sunarak onları güçlendiriyor ve rekabetçi bir şekilde büyümelerini sağlıyor. 2024 yılını 3.4 trilyon TL’lik bir hacimle ile kapaması hedeflenen e -ticaretin kasım ayında zirveye ulaşan hareketliliğiyle birlikte ToptanTR Pazaryeri de, satıcı ve müşteri portföyünü hızla büyüterek sektördeki etkinliğini artırmış bulunuyor.

Bu yıl pazaryerine dönüşerek kullanıcı sayılarında yüzde 70 üzerinde artış yakaladıklarını, üretici ve tedarikçi mağaza sayısının ise 500’ün üzerine çıktığını vurgulayan ToptanTR CEO’su Sezgin Şener, bu büyümenin platformun hem satıcı hem de alıcı için güçlü bir pazar yeri olma yolundaki kararlılığını gösterdiğini söylüyor ve ekliyor: “Yerel esnafı ve ekonomimizin kalbi olan KOBİ’lerimizin yaşamalarını ve kazançlarını artırmalarını önemsiyoruz. Bunun için esnaf ve perakendecilerin doğru ürüne uygun fiyatla ulaşabilmesi için üreticilere aralık ayında büyük destekler vereceğiz. Bu destekler sayesinde aylık cirolarında yüzde 80’lik bir artış yakalamalarını hedefliyoruz. Onların enflasyon karşısında daha güçlü bir pozisyonda olmalarını amaçlıyoruz.”

“BU SADECE KAMPANYA DEĞİL, DAYANIŞMA HAREKETİ”

Aralık ayında esnafların en çok satacağı 100.000’den fazla ürünü avantajlı fiyatlarla sunan ToptanTR, özellikle gıda, hijyen, kozmetik ve yılbaşı hediyelikleri kategorilerinde büyük bir fırsat sunuyor. Rekabetçi fiyatlarıyla maliyetleri önemli ölçüde azaltan platform; esnafın ihtiyaçlarını kargo ücreti ödemeden, üreticinin de düşük lojistik maliyetlerle çalışabildiği bir sistem kurmuş durumda. Bu sayede rakamları rekabetçi seviyede tutabildiklerinin altını çizen Şener, “Hem işletmelere nefes aldırmayı hem de 2025’e güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda tüm kuruluşların çeşitli desteklerle ekonomiye can vermesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle yerel esnafın ve KOBİ’lerin yanındayız. Aralık ayı boyunca sunduğumuz fırsatlarla, perakendecilerin yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu sadece bir kampanya değil, bir dayanışma hareketidir” diye konuşuyor.

SATIŞLARINI YÜZDE 200 ARTIRAN ESNAF VAR

Türkiye’nin dört bir yanından, ToptanTR desteği sayesinde büyüyen esnafların başarı hikayelerini dinlediklerinden de bahseden Şener, gelen teşekkür mesajlarından duydukları mutluğu dile getiriyor. Şener, şu örnekleri veriyor: “Satması gereken doğru ürünleri uygun maliyetlerle ulaşmakta zorluk çeken Rize’de bakkal sahibi olan Ali Bey, dükkanını kapatıp emekli olmayı düşünürken, geçen yıl ToptanTR’nin kampanyaları sayesinde kendi satış fiyatlarını rekabetçi düzeye indirebildi ve satışlarını %200 artırarak işini büyütme fırsatı yakaladı. Kendisi emekli olmaktan vazgeçtiği gibi oğluna da bir dükkan açtı. Yozgat’ da parfümeri işletmecisi olan Zeynep Hanım, ürün tedarikini ToptanTR’den yapmaya başladığından bu yana satışlarını iki katına çıkardı. Bunlar elbette pazaryerimizdeki üreticilerimizin de satışlarının her ay katlanarak arttığı anlamına geliyor. ToptanTR, hem satıcının hem de alıcının kazanç sağlayabildiği, ürünlerin raflara uygun maliyetlerle ulaştırılabilmesi sayesinde düşen fiyatların son tüketicinin de cebini rahatlattığı, vazgeçilemez bir ticaret ortamı sağlıyor.”

