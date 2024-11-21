Koç Holding biyoteknoloji şirketi Stembio'nun yüzde 65'ini satın aldı

Kordon kanı ve doku bankacılığı alanında faaliyet gösteren StemBio sahip olduğu GMP laboratuvarında ürettiği kök hücrelerin bugün ve gelecekteki hastalık tedavilerinde kullanılmasına imkân sağlıyor. Ayrıca, insan kaynaklı doku örneklerini de depolayıp işleyerek, rejeneratif tıp ve nakil işlemleri için önemli bir hizmet sunuyor. Gebze’de bulunan 2 bin 500 metrekarelik laboratuvarı ve gelişmiş altyapısıyla StemBio, TÜBİTAK ile projeler yürüterek özellikle kansere yönelik yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar yapıyor.

Levent Çakıroğlu: “Biyoteknoloji alanındaki farklı yatırım fırsatlarını takip etmeye devam ediyoruz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İnsanların ortalama yaşam süresinin uzaması ve küresel ölçekte sağlık harcamalarının büyümesi, sağlık alanında teknolojik gelişmelerin hızlanmasını da beraberinde getiriyor. Koç Holding olarak bu gelişmeler doğrultusunda sağlık alanındaki tecrübelerimizi yeni yatırımlarımıza aktarmayı önemsiyoruz. Vehbi Koç Vakfı bünyesinde yer alan köklü kuruluşlarımızda insanların yaşam kalitesini yükseltmek üzere sunulan sağlık hizmetleri ve son dönemde tıbbi cihazlar alanında yaptığımız yatırımların yanı sıra biyoteknoloji ve Ar-Ge alanındaki farklı fırsatları da takip ediyoruz. Kök hücre tedavilerine yönelik çalışmalar yürüten StemBio’ya yaptığımız bu yatırımın gelecekte daha da gelişeceğine inandığımız sağlık teknolojileri alanında konumumuzu güçlendireceğine ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımla keşfedilmesini umduğumuz yeni tedavi yöntemlerinin Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları bünyesinde yer alan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulanmasını planlıyoruz” dedi.

StemBio Kurucusu İbrahim Özsu: “Koç Holding ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, StemBio’nun biyoteknoloji alanında geleceğe yön verecek, inovatif ürünler geliştirme misyonuna büyük bir güç katmaktadır.”

StemBio Kurucusu İbrahim Özsu, “Bugün, şirketimizin 2020 yılında ‘Özsu Ailesi vizyonu’ olarak başlayan yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaşmış olmanın gururunu paylaşmak isterim. StemBio olarak Türkiye’de ileri teknoloji ve GMP altyapısına sahip hücre ve doku bankası olarak hizmet veriyoruz ve bu alanda öncü bir üretim üssü olma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Koç Holding ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, StemBio’nun biyoteknoloji alanında geleceğe yön verecek, inovatif ürünler geliştirme misyonuna büyük bir güç katmaktadır. Bu iş birliğiyle birlikte TÜBİTAK Marmara Teknokent yerleşkesindeki ileri teknoloji laboratuvarlarımızda, rejeneratif tıp ve yeni nesil biyoteknoloji ürünleri alanında fark yaratmaya devam etmekteyiz. Türkiye’nin biyoteknoloji alanında güçlü bir oyuncusu olma hedefiyle, StemBio olarak yeni nesil yenilikçi ürünler üretmeye ve ülkemize katma değer sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

