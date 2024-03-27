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Koç Holding Kemer Medical Center'ın yüzde 80'ini satın aldı

Koç Holding Kemer Medical Center'ın yüzde 80'ini satın aldı

27 Mart 2024 | 23:07
Koç Holding Kemer Medical Center'ın yüzde 80'ini satın aldı

Koç Holding, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş'nin (KMC) sermayesinin yüzde 80'ine denk gelen toplam 66 milyon 581 bin TL nominal değerli payın devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Koç Holdingin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada, devre konu paylar için alım bedelinin 82 milyon 776 bin 249 avro olarak belirlendiği ve tutarın yüzde 95'i karşılığında ödemenin peşinen yapıldığı, bakiye tutarın KMC'nin bağımsız denetimden geçecek 31 Aralık 2023 finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden hesaplanacak düzeltme ile ödeneceği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KMC'nin yönetimi ve pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kalan paylara yönelik esasları düzenlemek üzere, Şirketimiz ve KMC'de toplam yüzde 20 paya sahip olan Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel (Azınlık Hissedarlar) arasında bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca tarafların paylarını belirli istisnai haller haricinde 31 Mart 2026 tarihine kadar satmama taahhüdü ile 31 Mart-30 Haziran 2026 arasında kullanılmak üzere Koç Holdingin alım opsiyonu, Azınlık Hissedarlar'ın ise satma opsiyonu bulunmaktadır."

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