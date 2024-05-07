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Kocaer Çelik'ten ABD adımı

1984 yılında kurulan Kocaer Çelik Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisleri ve/veya servis merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanması kararı aldı.

07 Mayıs 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 10:58
Kocaer Çelik'ten ABD adımı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün, 6 Mayıs'ta KAP'a yaptığı bildirimde ABD kararını duyurdu. Şirket açıklamasında "Globalleşme yolunda bir adım daha atmak ve rekabet gücümüzü daha da arttırmak üzere, Yönetim Kurulumuz 06.05.2024 tarihli kararı ile, toplam satış hacmimizde önemli bir yer tutan ve özellikle enerji sektöründe kullanılan çelik profil ihracatıyla önemli bir tedarikçi konumuna geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisleri ve/veya servis merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanması kararı almıştır" denildi.

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