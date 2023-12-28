ARA
Bist 100
7396,34
1,87%
Bist 100
Dolar/TL
29,4434
0,1708%
Dolar/TL
Euro/TL
32,666
-0,0257%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1065
-0,3692%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1957,86
-0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kontrolmatik'ten bedelli-bedelsiz sermaye artırımı kararı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre %100 bedelli ve %125 bedelsiz olmak üzere %225 oranında sermaye artırımı için SPK’ya başvurulacak.

28 Aralık 2023 | 21:56
0
Kontrolmatik'ten bedelli-bedelsiz sermaye artırımı kararı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada bedelli-bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. 

KAP'a yapılan açıklamada "Şirketin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına" karar verildiği belirtildi. 

Kontrolmatik sermaye artırımı için SPK'ya başvuracak. KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

Şirketimiz'in 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1)Şirketimizin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2)Artırılan 450.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 450.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,

3)Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yapılacak 250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre kar yedekleri kaleminden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise geçmiş yıllar karları kaleminden karşılanmasına,

4)200.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,

6)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

7)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve rüçhan haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1957,86 -0,3%
  • ALTIN ONS 2068,24 -0,48%
  • BIST 100 7396,34 1,87%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4434 0,1708%
  • EURO/TURK LIRASI 32,666 -0,0257%
  • EURO/USD 1,1065 -0,3692%
  • INGILIZ STERLINI 1,27282 -0,55395%
  • JAPON YENI 141,424 -0,273%
  • KANADA DOLARI 1,32318 0,18664%
  • RUS RUBLESI 88,75 -3,1589%
Günün En Çok Okunanları
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yurtdışı telefon düzenlemesinde detaylar belli oldu
Yurtdışı telefon düzenlemesinde detaylar belli oldu
Emlakjet verilerine göre 2023'te en fazla arsa aranan kent
Emlakjet verilerine göre 2023'te en fazla arsa aranan kent
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı
2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
GERİ
İLERİ
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yurtdışı telefon düzenlemesinde detaylar belli oldu
Emlakjet verilerine göre 2023'te en fazla arsa aranan kent
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı
Yurtdışı telefon düzenlemesinde detaylar belli oldu
Emlakjet verilerine göre 2023'te en fazla arsa aranan kent
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Emlakjet verilerine göre 2023'te en fazla arsa aranan kent
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
2024'te 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadro ve branş dağılımı
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL