Kuveyt Türk'te üst düzey atamalar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Süleyman Karakaya'nın emekliliğe ayrılmasıyla, Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir atanırken, İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna İnsan Kaynakları Grup Müdürü Semih Sel, yeni kurulan Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Dijital Bankacılık Grup Müdürü Okan Acar atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Bankalarına uzun yıllar özveriyle hizmet eden Ahmet Süleyman Karakaya'ya teşekkürlerini iletti.

Uyan, "Yeni kurulan, dijital dönüşüm alanındaki güçlü vizyonumuzu daha da ileriye taşıyacak Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığının, teknolojiyi insan odaklı hizmet anlayışıyla buluşturarak bankamızın geleceğine değer katacağına inanıyorum. Tüm atamaların hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki dönemin başarılarla devam etmesini temenni ediyorum." açıklamalarında bulundu.

- Ruşen Ahmet Albayrak

Şirketin açıklamasına göre Katılım Bankacılığı sektörüne 30 yıl önce dahil olan Ruşen Ahmet Albayrak, 2005'ten itibaren Kuveyt Türk'te Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Ekim 2012'ye kadar Bankacılık Servis Grubunu yönetmiş, aynı tarih itibarıyla Hazine, Yatırım ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Albayrak, 1 Ocak itibarıyla Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Bankacılık kariyerine 1995'te Kuveyt Türk Hazine Müdürlüğü'nde başlayan Aslan Demir ise, 6 yıl süreyle Hazine Müdürlüğü'nde görev aldı ve 2001-2004 arasında Proje Yönetimi ve Kalite Müdürlüğü'nde kariyerine devam etti. 2005'de Proje Yönetimi ve Kalite Müdürü olarak atandı ve 2007 deki yeni yapılanma ile birlikte Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ekim 2012 itibarıyla Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Demir, 1 Ocak itibarıyla Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

- Semih Sel

Semih Sel ise iş hayatına 2000'de Kuveyt Türk'te Kalite Geliştirme Uzmanı olarak başladı. 2004-2009 arasında İnsan Kaynakları'nda, işe alım, ücret, kariyer ve performans yönetimi alanlarında farklı roller üstlenen Sel, 2009'da İnsan Kaynakları Müdürü oldu. 2012'ye kadar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevini sürdüren Sel, bu tarihten sonra İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak atanarak bankacılık sektöründe esnek yan hakların ilk kez uygulanması ve Kuveyt Türk Bankacılık Akademisi kuruluşu gibi birçok ödüllü projeye liderlik yaptı. Sel, 1 Ocak itibarıyla Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

- Okan Acar

Bir dönem Bahreyn'deki Shamil Bank of Bahrain'de Ürün Geliştirme Müdürlüğü yapan Okan Acar, Kuveyt Türk'e 2008'de geri döndükten sonra Bireysel ve İşletme Ürün Geliştirme Müdürü, Bireysel ve İşletme Pazarlama Müdürü ve Dijital Pazarlama Müdürü görevlerini sürdürdü. 2016'dan itibaren sırasıyla, Özel Bankacılık Grup Müdürü ve Dijital Dönüşüm Grup Müdürü görevlerinde bulundu. Acar'ın yayımlanmış 4 kitabı bulunuyor. Son olarak Dijital Bankacılık Grup Müdürü olarak görev yapan Acar, 1 Ocak itibarıyla Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.