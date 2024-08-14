Lila Kağıt’ın 2. çeyrekte net kârı 578 milyon TL’yi aştı

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye yaptığı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli oyuncularından biri olan Lila Kağıt, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Lila Kağıt’ın sonuçlarına göre net dönem kârı 578,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

“5,7 milyar TL net satış geliri elde ettik”

Finansal sonuçlara ilişkin görüşlerini paylaşan Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısında şirketimiz için önemli kilometre taşlarına ulaştık. 6 aylık süreçte 5,7 milyar TL konsolide net satış geliri elde ederken, brüt kârda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik büyüme kaydettik. Brüt kâr marjımız ise 6 baz puan artış göstererek yüzde 24,4 seviyesinden yüzde 30,2’ye yükseldi. Operasyonel kârlılıktaki artışa ek olarak Mayıs ayında gerçekleşen halka arz sonrası elde edilen gelir henüz kısa bir süre nemalandırıldı. Finansman gelirlerindeki artışın da etkisiyle ikinci çeyrekteki net kârımız yılın ilk çeyreğine kıyasla 3 kat artış gösterdi. Yine kârlılığın artmasıyla birlikte FK’mız halka arz öncesindeki 98 seviyesinden 24 seviyelerine ulaştı. Üçüncü çeyrekte de güçlü finansal performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

“Yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz”

Öğücü şöyle devam etti: “Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz halk arz sürecinin ardından, bizi daha da ileriye taşıyacak yatırımlara odaklanmış durumdayız. İzahnamemizde açıklamış olduğumuz üzere halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 60’ını yeni yatırımlarda kullanacağız. Birinci fazın 2025 yılının ilk yarısında devreye girmesi hedeflenen Erzurum fabrika yatırımımız ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin temizlik kağıdı alanında faaliyet gösteren ilk ağır sanayi tesisini kuruyoruz. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Erzurum fabrika yatırımı için halka arz fonundan 112,5 milyon TL’lik harcama yaptık. Ayrıca; yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlenerek, üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 25’ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Mevcut Ergene tesisimizdeki 12,5 MW’lık santralimizin ardından, Bitlis ili Ahlat ilçesinde kurmayı hedeflediğimiz 28,1 MW’lik güneş enerjisi santraline ilişkin sürecimize de devam ediyoruz.”

“Türkiye’de ve Dünya’da çevreye ve eğitime değer katan pazarlama çalışmaları ile yolumuza devam ediyoruz ”

Temizlik kağıdı sektöründe hayata geçirdikleri yenilikçi fikirler ve ürünler ile pazar payını sürekli olarak artırdıklarını ifade eden Öğücü: “2024 yılında başladığımız “Maylo Düşler Atölyesi” sosyal sorumluluk projesi ile TEGV çatısı altında yer alan Düşler Atölyeleri’ni destekliyor, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızı sanatın öğreticiliği ile buluşturuyoruz. Yılın ilk yarısında yaptığımız iletişim faaliyetlerinin de etkisi ile Maylo’nun pazar payını ve bilinirliğini artırdık. Maylo Puf, Sofia El Yüz Havlusu gibi yenilikçi ürünlerle yer aldığımız kağıt mendil kategorisinde de pazar liderliğimizi koruyoruz. Yurtdışı pazarlarına özel olarak üretilen Nua markamız ile, Gürcistan’da düzenlenen Golden Brand Awards’ta üst üste ikinci kez “1 Numaralı Altın Marka” seçilirken, yurt içinde Maylo markamızla yürüttüğümüz “Kazandıran Rulolar” kampanyası ile Best of Sales Awards’ta “Ticari Pazarlama Uygulamaları” kategorisinde ödüle layık görüldük. Yenilikçi fikirler ile hem yurt içi hem de yurt dışında pazarı büyütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Lila Kağıt’ın tonaj bazında toplam kağıt satışı yüzde 29 arttı

2024 yılı ilk yarısında, bobin ve konverting iş alanlarından oluşan temizlik kağıdı satışı tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında arttı. Artan satış tonajı ve maliyet verimlilikleri ile birlikte brüt kârlılık 2024 yılı ilk yarıyılda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

FAVÖK, yüzde 26 oranında arttı

2024 yılı ikinci çeyreğinde FAVÖK yüzde 26 artarak 1,26 milyar TL’ye, FAVÖK marjı ise yüzde 17,7‘den yüzde 22,1’e yükseldi. Vergi öncesi kâr da yine bir önceki döneme göre 12 baz puan artarak, 807 milyon TL’ye yükseldi.

Özkaynakların toplam varlıklara oranı yüzde 74’e ulaştı

Şirketin güçlü finansal performansının en önemli göstergelerinden biri ise düşük finansal borçluluk ve yüksek özkaynaklar oldu. Şirket 2023 yılında işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit ile finansal borçluluğunu önemli derecede azaltarak, Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1’in altına indirmeyi başardı. 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren ara dönemde de Net Finansal Borçluluk/Düzeltilmiş FAVÖK oranı (-) 0,16 olarak kaydedildi.

Finansal borçluluk bir yandan azalırken yıllar içerisinde özkaynakların oranı artan kârlılık ile birlikte istikrarlı olarak büyüdü ve 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla özkaynakların toplam varlıklara oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Konsolide satışların yüzde 73’ü ihracat pazarlarına yapıldı

Şirketin yüksek ihracatı sayesinde pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlandı. Selüloz hammaddesinin yüzde 100’ü ithal edilirken, buna karşılık konsolide satışların yüzde 73’ünün ihracat pazarlarına yapılması ve tamamının ABD Doları ve AVRO olması şirketi kur riskine karşı korudu. 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre ihracatın ithalata oranı 1,49 seviyesinde gerçekleşti. Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren şirket, net ihracatçı pozisyonu korudu.