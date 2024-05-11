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Logo Yazılım'ın temettü teklifi belli oldu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10 Mayıs'ta KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

11 Mayıs 2024 | 03:38
Logo Yazılım'ın temettü teklifi belli oldu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. genel kurul onayına sunulacak kar payı kararını duyurdu. Pay başına brüt 4,0000000 TL, net 3,6000000 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Haziran 2024.

LOGO YAZILIM'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihli toplantısında;
1  Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 187.565.324-TL (konsolide) dönem kârı elde edilmiş olup, bunun 140.154.999-TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Yasal Kayıtlara göre ise toplam 1.213.958.177 TL cari dönem karı olmak üzere, toplam TL 1.151.826.401 TL net dağıtılabilir dönem karı olduğu belirlenmiştir.
2  Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:
i.  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 400.000.000-TL'lik (nominal değeri 1,00.-TL'lik pay başına brüt 4.-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %400) kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
ii.  Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
iii.  Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımına en geç 28 Haziran 2024 tarihinde başlanması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
 

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