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Lova Yatak’ın yeni marka yüzü açıklandı

Doğanlar Mobilya Grubu’nun uyku markası Lova Yatak’ın yeni reklam filminde marka yüzü pop müziğin sevilen ismi Simge oldu.

17 Mayıs 2024 | 17:29
Lova Yatak’ın yeni marka yüzü açıklandı

Doğanlar Mobilya Grubu’nun uyku markası Lova Yatak’ın yeni reklam filminde marka yüzü pop müziğin sevilen ismi Simge oldu. Yeni reklam filminin tanıtım toplantısına Simge Sağın ile birlikte Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ve Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş katıldı. 

Simge’nin kamera karşısına geçtiği reklam filminde, herkesin rahatlık ve kaliteli uyku arayışını karşılayan Lova Yatak’ın, özel tasarımları, teknolojileri ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu uyku deneyimi dikkat çekiyor. 

Cheil Türkiye imzası taşıyan kampanyanın prodüksiyonunu Kala Film, yönetmenliğini ise Bora Ozan üstleniyor.

Lova Yatak'ın TV kanallarında ve dijital mecralarda yayınlanacak olan reklam filminde Simge, kişisel ihtiyaçlara uygun, özel teknolojilerle donatılmış, rahat ve konforlu uyku deneyimini izleyicilere kendi yaşantısından bir kesitle aktarıyor.

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