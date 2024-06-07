Mastercard deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, yenilikçi teknolojilerini, uzmanlığını, kaynaklarını, işbirliklerini ve gönüllülerini deprem bölgesinde çocuklara umut vermek için seferber ediyor.

Geçen sene başlatılan "Umut Sahaları" projesi ile deprem bölgesinde güvenli spor sahaları yaratılarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak amacıyla Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman'da Umut Sahaları inşa edildi.

Şirket, bölgeye kalıcı değer katmak hedefiyle, 30 yıldır süregelen sponsorluğu sebebiyle yakın ilişkileri bulunan UEFA'yı, bu alandaki doğru standartları belirlemesi ve bilgi birikimini aktarması için proje partneri olarak dahil etti. Mastercard, "UEFA Foundation for Children", global partneri Save the Children ve yerel ortağı TEV ile birlikte bölgede üç saha inşa etmek için güçlerini birleştirdi.

Projenin UEFA bağlantısı, uluslararası kamoyunun ilgisini bölgeye çekmek konusunda aktif rol oynarken, uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ise çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli yerel uzmanlarıyla çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak için futbol temelli bir dizi oyun geliştirdi. Her oyun, takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve en önemlisi çocukların "çocuk olduklarını hatırlamaları" için titizlikle hazırladı.

Mastercard, bu yaklaşımı ile iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini uzun vadeli değer yaratmak ve bunu sürdürmek üzerine geliştiriyor. Bu vizyonun somut bir örneği olarak, "World Food Programme" ve İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzedelere insani yardım fonları ulaştırıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları üzerinden kaynak, teknoloji ve personel desteği sağlayarak bölgeye insani yardım ve acil destek de sunuldu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu Görgü, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve Save The Children temsilcileri, depremden en çok etkilenen kentlerden Hatay'ın Defne ilçesindeki Umut Sahası’nı ziyaret ederek, bölgedeki çocuklara yönelik hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.

Mastercard, teknolojisi ile projeyi geliştirmeye devam ediyor

Umut Sahaları projesini geliştirmek amaçlı, yenilikçi teknolojilerini ve iş ortaklarını sürece dahil eden Mastercard, "Tap-to Donate" çözümü ile projenin bağış kampanyasına da imza attı. Perakende noktalarına yerleştirilen POS cihazları sayesinde tüketiciler, depremden etkilenen engelli çocuklar için oluşturulan TEV Mastercard Burs Fonu'na bağışta bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Gürdal, yaşanan felaketin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgeye ve insanlarına ilgi sürmeli. Bölgedeki insanlarımızın imkanlara erişebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek teknolojimizi entegre ederek, gerekse çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın katkısını sağlayarak projelerin gücünü artırıyoruz. Yüzlerce çocuğumuz eğitimlere katılarak sporun iyileştirici faydasını deneyimlemiş oldu. Bölgedeki çocuklar ve gençler halihazırda açık olan sahalardan faydalanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Save The Children Türkiye Hatay Sahası Yöneticisi Özlem Çalışkan da depremin ilk gününden bu yana Hatay'da eğitim, barınma, hijyen ve sanitasyon, gıda desteği, çocuk dostu alanların oluşturulması ve psikososyal destek, kamu alanlarının rehabilite edilmesi konularında program ve projeler yürüttüklerini belirterek, "Mastercard desteği ile hayata geçirdiğimiz Umut Sahaları da en çok önem verdiğimiz projelerden biri oldu. Bu proje sayesinde depremden etkilenen çocuklara sporla entegre halde, rekreasyon olanaklarını ve gerekli psikososyal desteği yeniden sunabildik." ifadelerini kullandı.