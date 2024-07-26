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MediaMarkt 99. mağazasını İskenderun'da açtı

MediaMarkt, İskenderun'da yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2024 | 05:51
MediaMarkt 99. mağazasını İskenderun'da açtı

Şirketten yapılana açıklamaya göre MediaMarkt, yeni mağazayla birlikte Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 99'a ulaştırdı. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, yeni mağaza açılışıyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'deki tüketicileri MediaMarkt'ın benzersiz alışveriş deneyimiyle buluşturmak ve onların da mağazalarımıza gösterdiği ilgi, bizi son derece memnun ediyor. Bu kapsamda biz de Türkiye'de kazandığımızı Türkiye'ye yatırmaya, mağaza sayımızı ve istihdamı, özel olarak da kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. 2024 yılının sonuna kadar farklı illerde yeni mağazalar açarak, toplam mağaza sayımızı 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Her yeni mağazamızla tüketicilerimize geniş ve ferah bir alan, ürünleri tüm ayrıntılarıyla deneyimleme ve inceleme olanakları ve son teknoloji zengin ürün yelpazesi sunarak konforlu alışverişin keyfini sunuyoruz. Bu anlamda da Deneyim Şampiyonluğu iddiamızın altını dolduruyor, müşterilerimizin mağazalarımızdan memnun ayrılmasını sağlıyoruz. Gelecek dönemde de bu başarımızı yeni mağazalarımızla sürdüreceğiz."

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Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
GERİ
İLERİ
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