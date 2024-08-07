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Medicana, Zincirlikuyu hastanesini hizmete açtı

Medicana, yeni hastanesi Medicana Zincirlikuyu’yu hizmete açtı.

07 Ağustos 2024 | 18:05
Medicana, Zincirlikuyu hastanesini hizmete açtı

Medicana Sağlık Grubu, İstanbul’da Eylül 2023’te hizmete giren Medicana Ataköy Hastanesi’nin ardından yeni hastanesini Zincirlikuyu’da açtı. 

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, Medicana Zincirlikuyu ile ilgili şunları söyledi:

“Sağlığı İstanbul’un merkezine taşıdığımız Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’ni ülkemize kazandırdığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz.  Zincirlikuyu Hastanemiz, şehrin en dinamik ve canlı noktalarından birinde, iki kıtanın arasında yer alıyor. Böyle bir lokasyonda, Medicana kalitesi ve tecrübesiyle herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunuyor olmamız çok önemli. Havaalanlarına ve otellere kolayca ulaşılabilen bir noktada bulunması, uluslararası hastalarımız için de büyük avantaj. Medicana Zincirlikuyu;  konumu, mimarisi, akademik kadrosu ve gelişmiş sağlık teknolojisiyle sadece İstanbul’da değil uluslararası çapta sağlık merkezi haline gelecek bir hastane. Bu vizyonla hazırlanan Medicana Zincirlikuyu’yu sadece Türkiye değil, bütün dünya insanlarına kazandırmış olmaktan ve ülkemize istihdam yaratırken, sektörümüze de katkı sunmaktan dolayı gururluyum. Medicana Zincirlikuyu, hem sektörümüz hem de ülkemiz için hayırlı olsun.”

 

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Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
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Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
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