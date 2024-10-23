Mediterra Capital, Sistem Global’e ortak oldu

Sistem Global’in bu yatırım ve ortaklık sonrasında, önümüzdeki üç sene boyunca Türkiye’de ve yurtdışında regülasyon teknolojileri (regtech), İK teknolojileri gibi servis entegre teknolojilerine ve ilgili altyapılara yatırımlar ve satın almalar yapması hedefleniyor. Yapılan açıklamada işlemin Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi. Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edeceği; Mediterra ortaklarından Murat Erkurt ve Ali Nalbantoğlu'nun da Sistem Global Yönetim Kurulu’na katılacağı kaydedildi.



Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler bu yatırımı Sistem Global için teknoloji, insan kaynağı ve uluslararası marka hedeflerine yönelik bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Sistem Global’in güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi ve bütünleşik KOBİ odaklı ürünleri ile şirketlerin büyüme ve globalleşmelerine yaptığı katkıyı hızlandıracağız. İş ortaklıkları, kanallar, organik büyüme ve satın alımlarla yaygınlığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.



Mediterra Kurucu Ortağı Murat Erkurt da, “Halihazırda 500 milyon Euro varlık yöneten, Türkiye’nin en köklü Özel Sermaye fonlarından Mediterra olarak önemli yatırım temalarımızdan biri KOBİ’lerin e-dönüşümü. Sistem Global’in teknoloji odaklı hizmetleriyle KOBİ’lerin e-dönüşümü alanındaki liderliğini daha da güçlendireceğine inancımız tam” dedi.

Mediterra Ortağı Ali Nalbantoğlu ise, “Sistem Global, 165 milyon Euro büyüklüğünü geçmesini beklediğimiz Mediterra Fon 3’ün ilk yatırımı. Yeni fonla birlikte yatırım yapma iştahımız yüksek. Bu işlem Mediterra’nın teknoloji destekli çözümler sunan işletmelere yatırım stratejisinin bir parçası. Şirketin geçmiş yüksek büyüme performansını, satın almalarla destekleyeceğiz” diye konuştu.

