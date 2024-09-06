ARA
DOLAR
33,99
0,09%
DOLAR
EURO
37,76
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2752,07
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9945,04
0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mega Metal (MEGMT) ilk 6 ayda 2023 kârını geçti

MegMega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut: "2024 yılına yüzde 15 büyüme hedefiyle girdik, ancak ilk yarı sonuçlarına bakarak bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz" dedi

06 Eylül 2024 | 09:45
Mega Metal (MEGMT) ilk 6 ayda 2023 kârını geçti

Mega Metal, Borsa İstanbul'da ilk 6 ayda yıllık karının üzerinde kar açıklayan 21 şirketten biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı karı 300 milyon 121 bin 994 lira olan Mega Metal, 2024 yılının ilk 6 ayında 351 milyon 861 bin 91 lira kar elde ederek karını geçen yılın tamamının 51 milyon 739 bin 97 lira üzerine taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Turgut, '2024 yılına yüzde 15 büyüme hedefiyle girdik, ancak ilk yarı sonuçlarına bakarak bu hedefin üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz.' ifadesini kullandı.

Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve altyapı projeleri, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve solar enerji gibi alanlarda yaşanan büyümenin, özellikle süper ince tel ürünlerine olan talebi artırdığını belirten Turgut, şunları kaydetti:

'Avrupa pazarında 'süper ince bakır tel' denildiğinde akla gelen ilk markalardan biriyiz. Öncelikli hedefimiz, katma değeri yüksek süper ince bakır tel üretim ve satış miktarlarını artırmak ve Türkiye'deki güçlü pazar konumumuzu korurken ABD'de kendi markamız ve dağıtım ağımızı geliştirerek pazar payımızı artırmaktır.'

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2752,07 0,16%
  • ALTIN ONS 2518,34 0,05%
  • BIST 100 9945,04 0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,84 -0,424%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34938 -0,06961%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,81 1,052%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9902 0,0949%
  • EURO/DOLAR 1,111 -0,0063%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7639 -0,2043%
  • STERLIN/DOLAR 1,31746 -0,04893%
Borsa Haberleri
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL