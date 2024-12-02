Metro Türkiye, 2040’ta iklim nötr olacak

Küresel Raporlama Girişimi Standartları’nın temel seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye’nin kurumsal vizyonu ve iş yapışının yansıması olan “Metro Usulü” anlayışının 2023 yılında şirketi sürdürülebilirlik odağında daha da ileriye taşıyacak önemli unsurlardan biri haline gelmesi öne çıkıyor.

Türk mutfak kültürünü ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla yaklaşık 35 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağıyla yürüten Metro Türkiye, 4. Etki Raporu’nu yayınladı. İlki 8 yıl önce yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nu 2020 yılı itibariyle ekosistem üzerindeki etkileri ölçebilmek adına Etki Raporu’na dönüştüren Metro Türkiye, 2023 yılına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan ve GRI Standartları’nın temel seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye’nin kurumsal vizyonu ve iş yapışının yansıması olan “Metro Usulü” anlayışının 2023 yılında şirketi sürdürülebilirlik odağında daha da ileriye taşıyacak önemli unsurlardan biri haline gelmesi öne çıkıyor.

Etki Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “2023 yılı 'Müşteriler İçin Sorumlu Çözüm Ortağı', 'Sürdürülebilir Satın Alma', 'İklim Aksiyonları' ve 'Sorumlu İşveren' anlayışımızla öncü projeleri hayata geçirerek, yeme içme sektörüne ve topluma değer katmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl sürdürülebilirlik stratejimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak, paydaşlarımızın sürdürülebilirlik bakış açımıza ilişkin fikirlerini almak adına ilk önceliklendirme analizimizi gerçekleştirdik. 4 stratejik adımdan oluşan bu çalışma ile Metro Grup’un global sürdürülebilirlik stratejisini göz önünde bulundurmayı, küresel ve sektörel trendleri stratejimize entegre etmeyi, kilit paydaş gruplarımıza ulaşmayı hedefledik. 2023 yılı Etki Raporu’nda 'Yerel Üretimin Desteklenmesi', 'Sürdürülebilir Balıkçılık', 'Sağlıklı, Besleyici ve Kaliteli Ürünler', 'Sürdürülebilir Çözümler ve Ürünler' ile 'Hayvan Refahı'ndan oluşan 5 konuyu en yüksek öncelikli konularımız olarak belirledik. Bu analiz sonuçlarının da desteklediği gibi Metro Türkiye olarak mutfağımızın sürdürülebilirliği için en değerli ve gerekli unsurun yerel ürünlerimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kendi operasyonlarındaki emisyonu %11 azalttı

METRO Grup, 2011 baz yılına göre 2030 yılına kadar metrekare satış ve dağıtım alanı başına Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %60 azaltmayı taahhüt ediyor. METRO Grup ayrıca mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 baz yılına göre %15 azaltmayı da taahhüt ediyor. Bu doğrultuda ise Metro Türkiye, kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonlarını, 2023 yılında bir önceki yıla oranla %11 azaltarak 2040 yılına kadar ulaşmayı taahhüt ettiği net sıfır hedefi yolculuğuna devam ediyor.

Yerel üretimi desteklemeye devam ediyor

Sürdürülebilirliğin ancak yerel ürünlerle ve üreticilerimizle sağlanabileceğine inanan bir şirket olarak bu yönde projeler gerçekleştiren Metro Türkiye, 2012 yılından bu yana Coğrafi İşaretli Ürünler projesiyle bu ürünleri kayıt altına almakla birlikte üreticilerin, küçük işletmelerin ve kooperatiflerin desteklenmesini sağlıyor. Coğrafi işaret tescilli ya da tescile aday ürünlere raflarında yer veren Metro Türkiye, sezona bağlı olarak gıda ve gıda dışı 200’ün üzerinde ürün sunarken, 2023 yılında bu sayıyı 560’a çıkardı. 2022 yılında başlatılan Yerelin İzinde projesi sayesinde ise ürünlerin yetiştiği bölgenin daha yakından tanınması, yerel tariflerin geleneksel ve çağdaş yorumlarıyla mutfaklarda daha fazla yer bulması, farklı kullanım alanlarının ve şekillerinin keşfedilmesi sağlanıyor.

Sürdürülebilir çözümler ve sağlıklı, besleyici, kaliteli ürünler

Sürdürülebilirlik, yerellik ve kalite odağıyla 3.500’e yakını kendi markalı ürünler olmak üzere toplamda 20 bine yakın gıda ve gıda dışı "Metro Usulü" ürünü profesyonellere ulaştıran Metro Türkiye, "Soframızda Herkese Yer Var" diyerek alternatif beslenmeye yönelik ürün çeşitleri ile de öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik algısıyla birlikte yükselen vegan ve sağlıklı beslenme trendine uygun bitki bazlı ürün çeşitliliğini sürekli artıran şirket, 2023 yılında alternatif protein kaynakları kullanılan kendi markalı ürünlerin sayısını 39’a çıkardı. Metro Türkiye ayrıca kendi markalı ürün yelpazesine 3 yeni organik ürün ekleyerek bu kategorideki ürün adedini 45’e çıkarırken, 124 organik etiketli ürünü de raflarına taşıdı. Daha az şeker, tuz ve yağ içeren ürünler kategorisinde ise içeriği yeniden formüle edilen 101 ürünü, koruyucu içeriği azaltılan 34 ürünü, yağ oranı azaltılan 14 ürünü müşterileriyle buluşturdu. Trans yağ içermeyen ürünlerine 4 yeni ürün daha ekleyerek toplamda 61 ürünü trans yağ içermez hale getirdi.

İzlenebilirlik uygulamasına dahil ürün gamı daha da genişledi

Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında izlenebilirliğin önemine inanan Metro Türkiye, “Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek 2020 yılında başlattığı “Tabağında ne var?” projesi doğrultusunda 2023 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Mağaza et üretimlerinde, tüm meyve sebzelerde, Metro markalı organik ürünlerde, Metro Premium markalı ballarda, tüm karkas, vakum etlerde ve kültür balıklarında %100 izlenebilirlik sunan şirket, 2023 yılı itibarıyla Metro markalı organik ürünlerin tamamında, kendi markalı 61 adet coğrafi işaretli üründe ve yine kendi markalı 12 zeytinyağı çeşidinde izlenebilirlik sunmaya başladı.

1000 ton deniz balığı yem olmaktan kurtarıldı

Çiftlik balıkçılığında besleyicilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2021 yılında “denizlerdeki balıklar yarına da kalsın” mottosuyla 2021 yılında “Yediği Önünde, Yemediği Yarında” projesini hayata geçiren Metro Türkiye, ülkemizde endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipurada kullanılan alg yağı içerikli özel yem sayesinde deniz ekosistemini de koruyor. Balık refahının artmasının da amaçlandığı proje ile 1.000 ton deniz balığının denizlerde yaşamaya devam etmesini sağlandı. Bu yıl 500 tonun üzerinde balığın daha kurtarılarak rakamın 1.500 tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

2022 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde başlatılan “Ölçekte Küçük, Değerde Büyük’’ projesi kapsamında ise bölgedeki küçük alabalık üreticilerine verilen eğitimler ve teknik destek ardından gıda güvenliği ve sosyal uygunluk denetimleri ile uygunluğu garanti altına alınan alabalıklar, Mart 2023’te Metro Türkiye mağazalarında yerlerini almaya başladı.

Metro markalı yumurtaların tümü kafessiz sistemden tedarik ediliyor

Hayvan refahı denetimleri çerçevesinde hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesi, uygun havalandırma ve barınma şartlarının sağlanması, aynı türden hayvanlarla bir arada bulunması ve düzenli veteriner kontrolü gibi şartların sağlanmasını garanti altına alan Metro Türkiye, tüm Metro markalı taze ve dondurulmuş et ürünlerini, %100 hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uygun olarak üretiyor. Müşterilerine sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde hareket eden Metro Türkiye, bir önceki yıl %76,5 olan kendi markalı yumurtaların kafessiz sistemden tedarik edilme oranını 2023 yılında %100 düzeyine çıkarmayı da başardı.

Yeşil enerji yatırımları hız kazandı

Metro Grup’un global taahhütlerinin bir parçası olarak 2040 yılında net sıfır olma hedefi odağında çalışmalarına devam eden Metro Türkiye için 2023, yeşil yatırımlarda genişleme yılı oldu. Yılın hemen başında geri dönüşüm bilincinin artmasını amacıyla başlatılan Depozito Toplama Projesi kapsamında Kozyatağı mağazasında depozito toplama alanı inşa edildi. Zorlu Energy Solutions (ZES) ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Metro mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunulmaya başlandı. 2023 yılında ayrıca 500 milyon TL'lik güneş enerjisi sistemi (GES) projesinin ilk fazı devreye alınarak 15 mağazada elektrik ihtiyacının yüzde 70’ten fazlasının yenilenebilir enerji ile karşılanması sağlandı.

