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MIP üst üste 14. kez "Yılın Liman Operatörü"seçildi

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl on beşincisi düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez “Yılın Liman İşletmecisi” ödülüne layık görüldü.

25 Kasım 2024 | 18:28
MIP üst üste 14. kez "Yılın Liman Operatörü"seçildi

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nın ev sahipliğinde 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Ödül törenine lojistik sektörü yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahiplerine ulaştı.

MIP, lojistik sektörü medyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle devam eden “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasında Liman İşletmecileri kategorisinde bir kez daha birinciliği elde etti. MIP adına ödülü MIP Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin Lider Limanı MIP, “Yılın Liman İşletmecisi” oldu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh: “Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir” dedi.

 

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Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
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Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
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