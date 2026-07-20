MLPCARE’e yeni CFO

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren sağlık sektörünün önemli oyuncularından MLPCARE, üst yönetim kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Finans, sermaye piyasaları, strateji ve kurumsal dönüşüm alanlarında 22 yılı aşkın deneyime sahip Serdar Başoğlu, MLPCARE’in yeni İcra Kurulu Üyesi ve Grup CFO’su olarak göreve başladı.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Türkiye’nin sanayi devlerinden biri olan Erdemir’de başlayan Başoğlu, yaklaşık 22 yıl boyunca grup bünyesinde hazine, finans, sermaye piyasaları, yatırımcı ilişkileri, raporlama, kurumsal risk yönetimi, satın alma, satış ve pazarlama, kurumsal iletişim ile strateji ve dönüşüm alanlarında üst düzey görevler üstlendi. Son olarak Grup CFO görevini yürütürken, eş zamanlı olarak Erdemir ve İsdemir’de icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza olarak görev yaptı.

