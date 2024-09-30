MLPCARE yatırım altı ödül birden aldı

Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), yatırım profesyonellerinin (fon yöneticisi- analist) değerlendirmeleri ile gerçekleştirilen “Extel Emerging EMEA Executive Team” anketinde EMEA bölgesinde, “sağlık, ilaç ve biyoteknoloji” sektöründe toplamda 6 birincilik ödülüne layık görüldü.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde, 11 sektöre yayılan 332 şirket ve 496 yöneticinin aday gösterildiği ankette MLP Care’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta sektöründe en iyi üst düzey yönetici (CEO), CFO’su Burcu Öztürk en iyi finans yöneticisi (CFO), Yatırımcı İlişkileri ve Strateji Direktörü Deniz Can Yücel en iyi yatırım profesyoneli seçildi.

Extel anketinde MLP Care, ayrıca “Sağlık, İlaç ve Biyoteknoloji” sektöründe en iyi şirket, en iyi yatırımcı programı, en iyi yatırımcı ilişkileri takımı ve en iyi ESG (sürdürebilirlik) sıralamalarında da zirvede yer aldı.

“EN YÜKSEK STANDARTLARI YAKALADIK”

Yatırım dünyasının anketindeki başarıları hakkında bir açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, “Bu ödüller, yalnızca finansal performansımızı değil, aynı zamanda liderlik yetkinliklerimizi ve yatırımcılarla kurduğumuz güçlü ilişkileri de teyit etmektedir. Extel gibi global çapta tanınan bir platformda bu ödüllere layık görülmemiz, şirketimizin hem bölgesel hem de sektörel anlamda en yüksek standartları yakaladığını gösteriyor” dedi.

