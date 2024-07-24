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  • Moody’s, Akbank'ın (AKBNK) derecelendirme notlarını güncelledi

Moody’s, Akbank'ın (AKBNK) derecelendirme notlarını güncelledi

Akbank T.A.Ş. bugün (24 Temmuz) KAP'a 'Moody's Derecelendirme Notları' hakkında açıklama yaptı.

24 Temmuz 2024 | 17:49
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2024 | 17:57
Moody’s, Akbank'ın (AKBNK) derecelendirme notlarını güncelledi

Akbank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltilmesini takiben Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para karşı taraf risk derecelendirme notlarını da "B2"den "Ba3"e yükseltmiştir. Moody's ayrıca Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para mevduat notu ile teminatsız borçlanma notlarının "B3"ten "B1"e,  temel kredi değerlendirmesi ile düzeltilmiş kredi değerlendirmesi notlarının ise "b3"ten "b1"e yükseltildiğini açıklamıştır. Not görünümleri Pozitif olarak korunmuştur. Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir:  

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
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