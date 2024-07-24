Moody’s, Akbank'ın (AKBNK) derecelendirme notlarını güncelledi

Akbank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltilmesini takiben Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para karşı taraf risk derecelendirme notlarını da "B2"den "Ba3"e yükseltmiştir. Moody's ayrıca Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para mevduat notu ile teminatsız borçlanma notlarının "B3"ten "B1"e, temel kredi değerlendirmesi ile düzeltilmiş kredi değerlendirmesi notlarının ise "b3"ten "b1"e yükseltildiğini açıklamıştır. Not görünümleri Pozitif olarak korunmuştur. Bankanın güncel notları aşağıdaki gibidir: