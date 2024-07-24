Moody’s, TSKB'nin derecelendirme notlarını güncelledi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin notunu "B3"den "B1"e yükseltmiş ve kredi notu görünümü "Pozitif" olarak korumuştu. Bunu takiben 23 Temmuz 2024 tarihinde, Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerli Para İhraççı Notları, Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu ile Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi Notu "B3"ten "B1"e yükseltilmiştir. Temel Kredi Değerlendirmesi ve Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi Notları ise "caa1"den "b2"ye güncellenmiştir. Bunlara ek olarak, Bankamızın Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu ve Yabancı Para MTN Notu Moody's tarafından "B3"ten "B1"e revize edilmiştir. Uzun Vadeli İhraççı Notlarının ve Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notlarının görünümleri "Pozitif" olarak korunmuştur.

Mevcut durumda Bankamıza ait notlar ve not görünümü aşağıdaki gibidir:

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu B1 — Görünüm: Pozitif

Uzun Vadeli Yerli Para İhraççı Notu B1 — Görünüm: Pozitif

Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notu B1

Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B1(cr)

Temel Kredi Değerlendirmesi b2

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi b2

Öncelikli Teminatsız Borçlanma Notu B1

Yabancı Para MTN Notu (P)B1