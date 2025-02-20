Mükellef, girişimcilik maratonunda vites yükseltiyor

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online uygulaması ile dijital çözümler üreten Mükellef, büyümesini sürdürdü.

Geçen yıl Mükellef markasıyla gelirlerini 2 kat artırırken, global pazardaki markası Workhy’de de aktif müşteri sayısını 2 kat artırdı. Mükellef yıl içinde sunacağı yeni ürün ve çözümlerle büyüme ivmesini artıracak.

30’DAN FAZLA ÜLKEDE 10 BİNİN ÜZERİNDE AKTİF MÜŞTERİ

Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “Bugün geldiğimiz noktada 30’dan fazla ülkede, 10 binden fazla aktif müşterimiz var. 2024 yılında da sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Amerika, İngiltere ve Estonya, Almanya, Hollanda, Dubai, Malta, Karadağ, Fransa gibi birçok ülkede sunduğumuz çözümlerle global çapta büyümeye devam ettik.” dedi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER E-TİCARET, YAZILIM VE DANIŞMANLIK

Açıkelli, geçen yıl platformları üzerinden en çok e-ticaret, yazılım, startup ve danışmanlık sektörlerinde şirket kurulurken organik tarımdan arıcılığa, uzay taşımacılığından astroloji ve yat işletmeciliğine kadar onlarca farklı kategoride şirket kuruluşuna aracılık ettiklerini belirtti. İller bazında kırılıma ilişkin de bilgi veren Açıkelli, Mükellef aracılığıyla en çok şirket kurulan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu dile getirirken, üç büyük ili Kocaeli, Antalya ve Bursa’nın takip ettiğini belirtti. Açıkelli, Mükellef verilerine göre geçen yıl şirket kuran üyelerin en yoğun olduğu yaş aralığının 25-34 yaş olduğunu açıkladı.

DİJİTAL MUHASEBE ÇÖZÜMÜ YOLDA

2025 yılında da Mükellef ve Workhy olarak şirket yönetim platformlarında büyümeye devam edeceklerini ifade eden Açıkelli, “Mükellef ve Workhy markalarımızla, şirket kurma ve yönetmenin yanı sıra dijital muhasebe ve finans çözümleri sunan bir teknoloji grubu olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yıl, tamamen kendi teknolojimizle geliştireceğimiz dijital muhasebe çözümüyle sektöre yön vermeyi hedefliyoruz. Böylece on binlerce yeni müşteriye ulaşmakla kalmayıp mikro ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir yapı da inşa edeceğiz” dedi.