Doğanlar Holding, mobilya ve enerji sektörlerindeki çalışmalarına inşaat sektöründe de devam ediyor. Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atan Doğanlar Holding, Doğyap Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Doğan’ı atadı. Murat Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği unvanlarına ek olarak üstlendiği bu yeni görevle birlikte Doğyap’ın büyüme stratejilerine yön verecek. Yeni yönetimde Doğan Ali Doğan Doğyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ederken, Şafak Doğan Doğyap Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı.

Doğyap’a Yeni Genel Müdür

Doğyap’ın Genel Müdürlük görevine ise daha önce Biotrend firmasında COO olarak görev yapan Hakan Hasan Emek getirildi. Sektördeki deneyimi ve vizyonuyla dikkat çeken Emek, Doğyap’ın büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Yenibosna’da Kentsel Dönüşüm Projesi Başlıyor

Doğyap, İstanbul’un önemli lokasyonlarından Yenibosna’da bir kentsel dönüşüm projesine start veriyor. Yaklaşık 10 dönüm arsa içerisinde 24.000m2 konut 10.000m2 ticari alan yapılması planlanıyor. Bu çalışma, yatay mimariye sahip, az katlı bu proje, örnek gösterilebilecek gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olacak. Şirket, bu proje ile birlikte Türkiye’nin dönüşen yüzüne önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Doğyap’ın Faaliyet Alanları Genişliyor

Doğyap, üst ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal yaşam alanları, toplu konut, AVM ve ticaret merkezi gibi temel alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle Afrika’da önemli projelere imza atan şirket, meyve ve sebze hali ile tır parkı inşaatlarının ardından yeni yatırımlara hız verdi.

Doğyap Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Doğyap’ın büyüme potansiyelini çok yüksek görüyorum. Doğyap ile Batı Afrika’nın en büyük meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 2 projelik yatırımı 2019 yılında tamamladık. 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve Tır Parkı Projesi sonrasında yine Batı Afrika ve CIS ülkelerinde yurt dışı müteahhitlikte proje geliştirmeye devam ediyoruz. Senegal’deki toplam alanı 52.800m2, kapalı alanı 10.000m2 ve depolama alanı 25.000m2 olan Biga Home fabrikamız yine Doğyap imzası taşıyor. 12 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdiğimiz tesis, Senegal’deki ilk ve tek mobilya üretim tesisi. Sektördeki deneyimli ekibimizle birlikte yeni yatırımlarımıza hız verecek ve Türkiye’ye de değer katmaya devam edeceğiz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir şehircilik konularına odaklanarak geleceğe yatırım yapacağız.” Şeklinde konuştu.