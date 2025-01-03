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Mutlu Akü'nün hisse satış süreci tamamlandı

Mutlu Akü'nün hisseleri kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Dallas, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Quexco Inc'nin (Quexco) tarafından satın alındı.

03 Ocak 2025 | 16:00
Mutlu Akü'nün hisse satış süreci tamamlandı

Mutlu Akü'nün Garanti BBVA'nın liderliğinde, VakıfBank ve Ziraat Bankası'yla birlikte yürüttüğü hisse satış süreci başarıyla tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın satıcı taraf münhasır finansal danışmanı olarak yer aldığı, Mutlu Akü'nün hisseleri kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla öne çıkan Dallas, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Quexco Inc'nin (Quexco) tarafından satın alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Hakan Birhan, Türkiye'nin önde gelen akü üreticisi Mutlu Akü'nün satın alma işleminin başarıyla tamamlandığını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Birhan, Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü olarak, Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcı sermaye girişinin sağlandığı ve mevcut ekonomik koşullarda her zamankinden daha fazla önem arz eden bu işlemin ilgili süreçlerinde liderlik rolünü üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Birhan, "Birleşme ve satın alım projelerinin finansman ve danışmanlık süreçlerinde yer almaya, ihtiyaç duyan kurumlara da bu yönde hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. AA
 

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