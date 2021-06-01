Naturelgaz’ın yılın ilk çeyreğindeki satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artarak 125,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ocak-mart döneminde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 125,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 21,6 milyon liraya yükseldi.

Naturelgaz’ın öz kaynakları 358,1 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 858 bin lira oldu.

Şirketin, yılın ilk çeyreğinde satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 48,2 milyon standart metreküp seviyesine yükseldi. Satış hacmindeki artış, büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı.

Öte yandan, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının geçen yıl sonunda Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı.

Oto CNG’de istasyon sayısı 21’e çıkacak

Petrol Ofisi ile şubatta imzaladığı iş birliği kapsamında, Petrol Ofisi’nin 12 istasyonunda kendi marka ve lisanslarıyla Oto CNG satışı yapmayı hedefleyen şirket, Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.

Naturelgaz hisselerinin yüzde 30’u, 1 Nisan itibarıyla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 293 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşirken, arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel, yüzde 30’u yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Üst Yöneticisi Hasan Tahsin Turan, yılın ilk çeyreğini başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktıklarını belirterek, bu performansta satış hacmindeki artışın ve maliyet yönetiminin etkisi olduğunu aktardı.

Salgın döneminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için operasyonel verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdiklerine işaret eden Turan, şunları kaydetti:

“Sağlıklı bilanço yapımız sayesinde güçlü sonuçlar elde ettik. 2021 yılının geri kalanında da satış hacmimizi artırarak taşımalı doğal gaz pazarındaki lider konumumuzu güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Naturelgaz olarak amacımız, müşterilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmeye devam etmek. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.”