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Nestlé’nin yeni fabrikası için geri sayım başladı

Son 20 yılda Türkiye’ye yaptığı yatırım 432 Milyon İsviçre frangına ulaşan Nestlé, 2025 yılında Türkiye’deki 6’ncı fabrikasını açacak. 98 Milyon İsviçre frangı yatırımla hayata geçmesi planlanan yeni evcil hayvan maması fabrikasından bölgeye ihracat da gerçekleştirilecek.

10 Mart 2025 | 14:04
Nestlé’nin yeni fabrikası için geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin ilk global yatırımcılarından biri olan Nestlé, PricewaterhouseCoopers (PwC) ile yarattığı etkiyi somut bir şekilde ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada şirketin Türkiye’nin ekonomik yapısının ayrılmaz parçaları olarak yatırım, istihdam ve devlet gelirlerine sağladığı katkılar öne çıkıyor. 

Yerel istihdam, ekonomik canlandırma ve ülke ekonomisine katkı yaratmada önemli bir rol oynayan Nestlé Türkiye’nin 2023 yılındaki toplam katma değeri 33,6 milyar Türk lirasına ulaştı. Bugün 2 bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, ülkemizde toplam 17 bin 400 kişiye istihdam yaratıyor.  

106 YEREL ÜRETİCİ 

Yarısı son dört yılda olmak üzere Türkiye’de son 20 yılda 432 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yapan Nestlé’nin yatırım odaklarının başında iç pazar taleplerinin değerlendirilmesi için kapasite artırımı ve yerelleştirme geliyor. Bursa Karacabey, Balıkesir, Kestel ve İnegöl’de toplam altı fabrikası bulunan Nestlé Türkiye’nin toplam üretiminde 106 yerel üretici ile iş birliği yapılıyor ve üretimin yüzde 86’sında yerel kaynakları kullanılıyor.  

Türkiye’de 119 yıldır üretimini sürdüren Nestlé Türkiye, yarattığı toplumsal faydayı ve ekonomik katkıyı artırmak üzere yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geniş ürün portföyü ile Türkiye’de her 10 evden 9’una ulaşan şirket, son 20 yılda Türkiye’ye 432 Milyon İsviçre frangı yatırım yaptı. Yüzde 86’sını yerel kaynaklardan gerçekleştirdiği üretimini büyütecek yeni yatırımlar yapmaya devam edecek olan Nestlé Türkiye 2025 yılında yeni evcil hayvan maması fabrikasını faaliyete geçirecek. Çeşitli fazlar halinde ilerleyen bu yatırım 98 Milyon İsviçre frangı olurken, şirketin Türkiye’deki altıncı fabrikası olacak. Fabrikadan bölgeye ihracat da gerçekleştirilecek. 

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında yatırımları, istihdam yaratma gücü ve devlet gelirlerine sağladığı katkılarla rol alan şirket; sanayi, tarım ve perakende sektörlerinde büyümeyi destekleyen bir katalizör olarak, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Nestlé Türkiye, endüstrinin farklı alanlarında sürdürülebilir gelişime ve sektörel dönüşüme öncülük ederek, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da çevresel ve toplumsal faydaya odaklanıyor. 

8 BİN ÇİFTÇİYE EĞİTİM 

Nestlé Türkiye, uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde hayata geçen “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle Anadolu topraklarının değeri Antep fıstığında verim, program uygulanan bahçelerde 2011’den bu yana ortalama 2,5 kat artarken, yaklaşık 8 bin kişiye sürdürülebilir tarım uygulamaları ve Antep fıstığının önemi ile ilgili eğitim verildi.

Toplumun bilgilendirilmesi yönündeki çalışmaları önceliklendiren Nestlé Türkiye, Nesfit markasıyla “Pembe Kurdele” hareketi ile Hatay’da yüzlerce kadınla bir araya geldi. Memeder iş birliğinde Van, Muş ve Gaziantep’te de son 2 yıldır meme kontrolü yapmayan 1000 kadını, doktorlar aracılığıyla kontrole teşvik etti. 

Eğitim alanında ise Nescafé ve TEV iş birliğiyle 2019’dan beri yüzlerce gence eğitim desteği sağladı. Çalışmalarında tüm canlıların iyiliğine odaklanan Nestlé, Purina PetCare Türkiye markasıyla da patili dostlara tonlarca mama bağışlıyor.  

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