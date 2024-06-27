NGL Avrupa’ya parsiyel taşımacılık hizmeti veriyor

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Norther Global Lojistik (NGL), başta parsiyel taşımacılık hizmeti olmak üzere lojistik sektöründe yürüttüğü faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde büyütmeye devam ediyor. Tüm Avrupa ülkelerine direkt parsiyel servis hizmeti sunduklarını söyleyen Norther Global Logistics (NGL) Kurucu Ortağı Sefa Erol ‘’Müşterilerimizin sadece yükünü taşıma değil ayrıca onlara değer katma amacı ile hareket ediyoruz. Parsiyel taşımacılık servislerindeki rota sayımızı artırma vizyonuyla çalışıyor; yüzde 100 müşteri memnuniyeti prensibiyle hızlı, güvenli ve uygun maliyetli hizmet sunuyoruz.” diyor.

Tüm Avrupa Ülkelerine Aktarmasız, Her Gün Çıkış

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı ile müşterilerine hızlı, güvenli ve yeni nesil lojistik çözümler sunan Norther Global Logistics (NGL), geçtiğimiz yıl 1000’i aşkın firmanın 10.000’den fazla parsiyel yükünü direkt parsiyel taşımacılık hizmeti sayesinde hiç beklemeden aktarmasız olarak adreslerine hızla ve güvenle ulaştırdı.

Tüm Avrupa ülkeleri ile komple / parsiyel ithalat ve ihracat yüklerinde her gün çıkışlar sağlayan şirket, sınırları ortadan kaldırıyor. Norther Global Logistics (NGL) Kurucu Ortağı Sefa Erol, “Müşterilerimizi LTL yükleri için komple taşıma maliyetlerinden kurtararak, güçlü bir maliyet yönetimi sağlıyoruz. Müşterilerimizin acil gönderileri için özmal araç filomuzla minivan ekspres taşıma çözümleri sunuyoruz. Minivan ekspres hizmeti ile, sınır kapıları veya havayolunda uçuş günü/saati bekleme sürelerinden tasarruf ediyoruz. Parsiyel veya komple yükler için maliyet avantajı sağlayarak kapıdan kapıya teslimat güvencesi sunuyoruz” diyor.