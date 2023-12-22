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  • Norm Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,19’a yükseltildi

Norm Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,19’a yükseltildi

Norm Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu, son bir yılda yapılan dönem revizyonu çalışmaları sonrası 10 tam puan üzerinden 9,19 olarak güncellendi.

22 Aralık 2023 | 13:21
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Norm Holding’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,19’a yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notunu belirleyen Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından; Norm Holding ve bağlı tüm şirketleri kapsayan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ana başlığında yapılan analiz sonucunda, Norm Holding’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,19’a yükseltildi. Norm Holding, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı.

Norm Holding CEO’su Nedim Uysal, Norm Holding’in başarılarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, “Norm Holding olarak, payları borsada işlem gören bir şirket olmamakla birlikte, 6322 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve halen yürürlükte olan Kurumsal Yönetim İlkeleri II-17.1 tebliğine uyumu amaçlıyoruz. Global bakış açımız ve yerel yönetim anlayışına uygun, şirket kültürüne katkı sağlayacak iyi yönetim uygulamalarımızı yönetsel, teknik ve hukuki alt yapı çalışmalarımızı her geçen gün iyileştirmeye gayret ediyoruz. Norm Holding olarak hem ulusal hem de global arenada, ülkemizin düzenleyici kuruluşlarının oluşturduğu kurumsal yönetim ilkelerinin yanı sıra; OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin de takipçisiyiz. Geçtiğimiz yıl, ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yapılmasına rağmen, Norm Holding olarak notumuz 10 üzerinden 9,04 olarak açıklanmıştı. Bu sene yaptığımız çalışmalarla 9,19 notuna ulaşmaktan gurur duyduk. Kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğimizin ve bu doğrultuda kararlılıkla gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların sonucu olarak şekillenen bu notu daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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