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Nurol Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Elif Özer oldu

Finans ve perakende sektörünün önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan E. Elif Özer, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak Nurol Holding’e katıldı.

27 Haziran 2024 | 21:44
Nurol Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Elif Özer oldu

İnşaat, savunma sanayii, enerji, madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 35'ten fazla şirket ve iştirakleriyle, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Nurol Holding’te İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanlığına E. Elif Özer atandı. 

Finans ve perakende sektöründe üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Özer, kariyer hayatına Kentbank’ta Eğitim ve Geliştirme Uzmanı olarak başladı. E. Elif Özer, sırasıyla HSBC’de İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü, Ereteam’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı.

Daha sonra Kahve Dünyası, Altınmarka, Detay ve Marm Assistance’da İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı (CHRO) görevini üstlenen Özer, son olarak ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim & Pazarlama Yönetici Direktörü olarak görev almıştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olan E. Elif Özer, ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde online MBA eğitimini tamamladı.
 

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