Nutricia Türkiye’den kanser mücadelesine ‘+’ güç

Her yıl dünyada yaklaşık 20 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, bu süreç tıbbi tedavinin yanı sıra; doğru beslenme, psikolojik dayanıklılık, sosyal destek ve kapsayıcı çalışma koşullarıyla birlikte hastalığa karşı bütüncül bir mücadele gerektiriyor. Danone Türkiye söz konusu mücadelede ”fayda odaklı şirket” anlayışını kararlılıkla sürdürerek; kanserle yaşayan bireylerin hem iş hayatında hem de tedavi yolculuğunda yanlarında olmayı amaçlıyor. Bu alana sağladığı katkıyı her geçen yıl artıran şirket, çalışan odaklı politikaları ve medikal beslenme çözümleriyle bütüncül bir model oluşturuyor.

“Kanserle Yaşarken Çalışmak” Taahhüdü ile İş Güvencesi

Danone Türkiye, kanser veya kritik hastalık tanısı alan çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği “Kanserle Yaşarken Çalışmak” taahhüdü ile örnek uygulamalardan birine imza attı. Bu taahhüt, çalışma hayatında kanser ya da kritik hastalıklarla ilgili oluşabilecek her türlü ön yargı ve güvensizliği ortadan kaldırmayı; daha açık, destekleyici ve iyileşmeye odaklı bir çalışma kültürü sunmayı amaçlıyor. Bu taahhüt altında 2026 itibarıyla devreye alınan “İş Güvencesi Prosedürü” kapsamında; kanser veya kritik hastalık tanısı alan çalışanların mevcut işi, maaşı ve yan hakları minimum 1 yıl boyunca güvence altına alınıyor. Bu uygulama bir insan kaynakları uygulamasından öte; insana ve iyileşmeye odaklı şirket kültürünün güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Cem Küçükcan, konuyla ilgili; “Danone Türkiye olarak sorumluluğumuzu yalnızca faaliyet gösterdiğimiz alanla sınırlı görmüyor; toplumun ihtiyaç duyduğu her noktada fayda üretmeyi, iş modelimizin doğal bir parçası olarak kabul ediyoruz. B Corp sertifikasıyla da taçlanan fayda yaklaşımımız doğrultusunda kanserle mücadelede; çalışma arkadaşlarımızdan hastalara, sağlık profesyonellerinden hasta yakınlarına kadar geniş bir etki alanında destek sunmayı önemsiyoruz. Bir yandan ‘Kanserle Yaşarken Çalışmak’ taahhüdü ile çalışma arkadaşlarımızın en zor dönemlerinde yanlarında olurken; diğer yandan Nutricia markamızın bilimsel araştırmalar ile geliştirilen medikal beslenme çözümleriyle hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz”