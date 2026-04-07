NASA'nın Artemis II görevinin uçuşunun sekizinci dakikasında, SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) roketinin ana kademesi, geçici kriyojenik itici kademeden ve Orion uzay aracından başarıyla ayrıldı. Bu yükseliş kilometre taşı, Artemis II görevinin ilk büyük itici aşamasının sonunu ve üst kademe operasyonlarına geçişi işaret ediyor. Ayrılma, videonun 4 dakika 20 saniyesinde gerçekleşiyor. Ayrıca, 5. saniyede, Orion'dan ayrıldıktan sonra düşen üç uzay aracı adaptör fırlatma panelinin bonus görüntüsü de var. Bu görüntü, Orion'un 2 numaralı güneş paneli kanadındaki bir kameradan alındı.