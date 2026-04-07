İran ile ABD ve İsrail ittifakı arasında patlak veren savaş, 39. gününde şiddetini koruyarak devam ediyor. Bölgeden gelen son raporlar, askeri hareketliliğin stratejik noktalarda yoğunlaştığını gösteriyor.
13:10 İran: Trump'ın terör gruplarına silah gönderildiği itirafı ocaktaki ölümlerde ABD'nin sorumluluğunu gösteriyor
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafının", aralık sonunda ülkede düzenlenen protestolarda yaşanan ölümlerden ABD’nin sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayette bulundu.
İran'ın BM Daimi Temsilcilsi Said İravani, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı gönderdiği mektuplarda, ABD'nin İran'daki terör olaylarında rol oynadığını savundu.
Trump'ın, "Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafına" işaret eden İravani, "Bu açık itiraf, İran'ın ABD'nin ülkedeki barışçıl protestoları şiddete, iç karışıklığa ve kan dökülmesine dönüştürmeye çalıştığı yönündeki görüşünü destekleyen açık bir kanıttır. İran'da aralık sonu yaşanan olaylardan ABD sorumludur. Trump'ın düşman grupları silahlandırdığını itiraf etmesi, İran işlerine müdahale anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'daki göstericilere bölgedeki Kürt gruplar aracılığıyla aslında pek çok silah gönderdiklerini söylemişti.
16:51 İsrailli gazeteci, Trump'ın İran'daki pilot konusundaki açıklamalarının ardından paylaşımını sildi
İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 12 muhabiri Amit Segal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki pilot konusunu sızdıran basın mensubunu yargılayacaklarını söylemesinin ardından, konuya ilişkin "ilk kez burada yayınlandı" notuyla yaptığı paylaşımı sildi.
İran'da ABD uçağının düşürüldüğü haberlerinin hemen ardından "pilotlardan birinin kurtarıldığını, diğerine ise ulaşılmaya çalışıldığını" yazan İsrailli gazeteci Segal, Trump'ın İranlıların bu sayede pilotun birine ulaşılamadığını öğrendiğini söylemesi sonrası, söz konusu paylaşım için Telegram hesabında düştüğü "ilk kez burada yayınlandı" notunu sildi.
İsrail ve ABD basınında bilgiyi ilk paylaşanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın gazeteci Segal olduğu ve haberin İsrail kabinesi tarafından sızdırılmış olabileceği yönündeki yorumların ardından İsrailli gazetecinin haberi ilk yayınlayanın kendisi olduğu yönündeki bilgiyi apar topar silmesi dikkati çekti.
Segal, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Newsweek, Firstpost ve New York Post tarafından haberi ilk yayınlayan kişi olarak suçlandığını, fakat ilk haberi kendisinin yapmadığını savunarak yine kendi "ilk kez burada yayınlandı" notunu yalanladı.
ABD Başkanı Trump, İran'da uçak düşmesi sonrası haberlerin sızdırıldığını belirterek "O sızdıran kişiyi bulmak için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuşmuştu.
Bir pilotu ABD'nin bulduğu, diğerini ile hala aradığı yönündeki haberin İranlıların konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağladığı iddiasında bulunan Trump, "Bunu yayınlayan medya kuruluşuna gidip 'ulusal güvenlik meselesi, ya teslim et ya da hapse gir' diyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
15:56 ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın çok yakında sona ereceğini söyledi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi bu savaş çok yakında sona erecek." dedi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Vance konuşmasında, Orban'ın liderliğini överek, enerji politikaları ve Batı değerleri konusunda Macaristan'ı örnek gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Orban arasındaki ilişkiye de değinen JD Vance, iki liderin birlikte önemli başarılara imza attığı değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasında Brüksel'e de eleştiriler yönelten Vance, "Bu ziyaretle, özellikle de Macaristan halkını bastırmak için ellerinden geleni yapan Brüksel'deki bürokratlara bir mesaj vermek istedim." ifadesini kullandı.
Enerji politikaları konusunda Orban'ın yaklaşımını öven JD Vance, Macaristan Orban'ın liderliğinin "kıta için model olabileceğini" söyledi.
Vance, "Avrupa'nın başarılı olmasını istiyoruz. Avrupa'daki ailelerin evlerini ısıtabilecek ve güzel şeyler inşa edebilecek durumda olmasını istiyoruz. Avrupa'nın enerji açısından bağımsız ve hatta enerji açısından güçlü olmasını istiyoruz ama geçmişin başarısız politikalarını izlemeye devam ederse enerji güvenliği sağlanamaz." diye konuştu.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu nedenle, Orban'ın daha iyi, müreffeh ve enerji güvenliği olan bir Avrupa'ya giden yolu çizmede "harika örnek" olduğunu savundu.
"Macaristan'ı enerji açısından daha az bağımsız hale getirmeye çalışıyorlar"
Brüksel'deki bürokratların Macaristan ekonomisini yok etmeye çalıştıklarını savunan JD Vance, söz konusu bürokratların Macaristan'ı enerji açısından daha az bağımsız hale getirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.
JD Vance, bürokratların Macar tüketiciler için maliyetleri artırmaya çalıştıklarını savunarak, şunları kaydetti:
"Bunların hepsini bu adamdan nefret ettikleri için yaptılar ama bence Macaristan halkının yapması gereken şey, kendilerine şu soruyu sormalarıdır: Kim Avrupa yanlısı ya da karşıtı, kim ABD yanlısı ya da karşıtı değil; kim sizin yanınızda? Kim Macaristan halkının yanında? Benim deneyimime göre, Macaristan'ın çıkarlarını son derece güçlü bir şekilde savunan birini gördüm. Bu seçim döneminde ona yardımcı olmak için buradayım."
Vance ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Orban'ı tehdit ettiğinden haberdar olmadığını öne sürdü.
"Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek"
JD Vance, ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirterek "Halen yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Örneğin, İran'ın silah üretme kapasitesi konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istediğimiz noktalar var ancak temelde, ABD'nin askeri hedefleri tamamlandı. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.
Sonucun nasıl olacağının İranlılara bağlı olduğunu dile getiren JD Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçekten iki yol olduğunu düşünüyorum ve bunu biraz basitleştiriyorum ama bence birinci yol, İranlıların normal bir ülke olmaya karar vermesi, artık terörü finanse etmemesi, dünya ticaret ve değişim sisteminin bir parçası olmasıdır. Bu da ekonomik olarak onlar için çok daha iyi şeyler anlamına gelecek. Dünya barışı ve güvenliği için daha iyi olacak ve gezegenin dört bir yanındaki birçok insan için çok sayıda olumlu sonuç doğuracaktır. B seçeneği ise İranlıların müzakere masasına gelmemesi ve teröre, komşularını terörize etmeye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sadece İsrail'i değil, elbette Arap komşularını da. Bu durumda, İran'daki ekonomik durum çok ama çok kötü olmaya devam edecek."
15:28 ABD Başkanı Trump'tan, İran'da "medeniyet yok olacak" tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bu gece "medeniyetin yok olacağını" savundu.
Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.
Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.
14:57 İran: İsrail'deki petrokimya tesisleri ile BAE ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahları hedef alındı
İran ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
İran ordusu yazılı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine ve altyapıya saldırılarına karşılık dün geceden itibaren İsrail ve ABD hedeflerine misillemeler düzenlediğini bildirdi.
Saldırılar kapsamında, İsrail'deki Dimona yakınlarındaki petrokimya tesislerinin, BAE'deki Cebel Ali Limanı'ndaki ABD Donanması Bakım ve Onarım Merkezi'nin ve Kuveyt'teki Ahmed El-Ceber Hava Üssü'nde bulunan Amerikan güçlerinin radar sistemleri ve karargahlarının büyük çaplı bombalı insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.
14:20 İran basını: ABD-İsrail, Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırdı
ABD-İsrail'in, İran'ın Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırı düzenlediği bildirildi.
Devlet televizyonunun Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını hedef aldığı belirtildi.
Haberde, "Kum kentinin dışında ve eyaletin batısında bulunan kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
13:47 İran basını: ABD-İsrail, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırdı
ABD-İsrail'in, İran'ın petrol ihracat terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, Hark Adası'na birkaç saldırı düzenledi ve adadan birkaç patlama sesi duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.
Trump, daha sonra Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana petrol ihracat terminali Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu öne sürmüştü.
12:46 AA ekibi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ni görüntüledi
ABD ve İsrail'in dün hedef aldığı başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde ciddi hasar meydana geldi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
AA ekibi, ABD-İsrail saldırısı nedeniyle Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi.
Saldırılarda üniversitenin İnşaat, Elektrik ve Bilim Felsefesi Bölümü ile Nano Teknoloji ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nün zarar gördüğü, birçok binanın da yıkıldığı görüldü.
Yıkılan binaların enkazında bilgisayarlar, eğitim materyalleri ve çeşitli elektronik malzemeler dikkat çekerken, yıkıntıların üzerine Minab saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları yerleştirildi.
Saldırılarda hayatını kaybeden İranlı komutanların fotoğraflarının da enkaz önüne gerilen ipler üzerine asıldığı görüldü.
Saldırıda üniversite kampüsü içindeki bir mescit de zarar gördü.
Şerif Teknoloji Üniversitesi, İran'da 1963'te başlayan ve "Beyaz Devrim" olarak bilinen modernleşme hareketinin önemli simgelerinden biriydi.
1966 yılında Arya Mehr Üniversitesi adıyla kurulan Şerif Teknoloji Üniversitesi'nin mezunları arasında, "Matematiğin Nobeli" olarak bilinen Fields Madalyası sahibi Meryem Mirzahani de bulunuyor.
Üniversite, İran'ın, uluslararası alanda da özellikle mühendislik programlarında öne çıkan önemli eğitim merkezlerinden biriydi.
İran yönetimi, son günlerde üniversitelere yönelik saldırıların artması üzerine konuyu Birleşmiş Milletlere taşıma kararı aldı.
12:19 The Times, İran lideri Hamaney'in "bilinci kapalı halde Kum'da tedavi gördüğünü” iddia etti
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında ağır yaralanmasının ardından "bilinci kapalı şekilde Kum'da tedavi gördüğü" öne sürüldü.
İngiliz "The Times" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail istihbaratına dayanan bir değerlendirme notuna göre, Hamaney'in İran'ın Kum kentinde tedavi altında olduğu ve ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığı iddia edildi.
Haberde, Körfez ülkeleriyle de paylaşılan söz konusu notta, "bilinci kapalı olan Mücteba Hamaney'in ağır sağlık durumu nedeniyle Kum'da tedavi gördüğü ve karar alma süreçlerine katılamadığı" öne sürüldü.
Aynı değerlendirme notunda, hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için ülkenin dini merkezi sayılan Kum'da türbe hazırlığı yapıldığı ve birden fazla mezar alanı planlandığı iddia edildi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırısında yaralandığına öne sürülen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İran'ın Washington'daki temsilciliğinden konuya ilişkin yorum talep edildiği, ancak henüz resmi açıklama yapılmadığı aktarıldı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını söylemişti.
İran liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini vurgulayan Bahreini, Hamaney'in sağlığının da oldukça iyi olduğunu ifade etmişti.
17:01 Tahran'da, ABD-İsrail saldırılarında ölen öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi
İran’ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarında ölen öğrenciler için anma etkinliği düzenlendi.
Güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat’ta, ABD-İsrail saldırılarda hayatını kaybeden öğrencileri anmak için başkent Tahran’ın Hicab Caddesi'nde kurulan stantlara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğrafı yerleştirildi.
Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan katılımcılar, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Çocukların sahnede şiir ve mersiye okuduğu törende ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Mersiyelerin okunduğu esnada katılanların duygulandığı görüldü.
Anma etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
11:48 İranlı müzisyen, Trump'ın saldırı tehditlerinin ardından elektrik santrali önünde nöbet tutmaya başladı
İranlı müzisyen Ali Kemseri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesi dahil sivil altyapılarına saldırı tehditlerinin ardından enstrümanıyla Tahran'ın kuzeyindeki Demavand Enerji Santrali'nde nöbet tutmaya başladı.
Sosyal medya hesabından görüntülü mesajını paylaşan Kemseri, bir sanatçı olarak İran'ın altyapısına yönelik saldırıları önlemek için bir süreliğine Demavend Enerji Santrali önünde müzik nöbeti tutacağını söyledi.
Mesajında, "Belki de müzik insan hayatının ışığı olduğu için bu kampanyada daha somut bir anlam bulabilir ve tüm evlerde ışıkların yanmasına yardımcı olabilir." ifadelerini kullanan İranlı sanatçı, daha sonra Demavend Elektrik Santrali önünde oturma eylemi başlatarak geleneksel müzik enstrümanı tar ile verdiği konserin görüntülerini paylaştı.
İran'ın altyapısına yönelik saldırıları önlemek için santralin önünde müzik yapmaya devam edeceğini söyleyen Kemseri, uluslararası sanatçıları da kampanyaya katılmaya ve "her evde ışıkların yanmasını sağlamaya" yardımcı olmaya çağırdı.
Demavend Enerji Santrali, İran'ın en büyük enerji santrallerinden biri olarak biliniyor.
Trump'ın İran'da elektrik şebekesi dahil sivil altyapıya saldırı tehditleri
ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılar düzenlerken ABD Başkanı Trump, İran'ın "anlaşma" yapmayı kabul etmemesi halinde ordusunun, ülkenin elektrik şebekeleri dahil sivil altyapıya saldıracağını duyurmuştu.
Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını iddia ederek, İran yönetimine ağır hakaretler etmiş ve Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.
Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.
ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üsleri ve Amerikan şirketlerine saldırılar düzenleyen İran Silahlı Kuvvetleri de Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde daha ağır misillemelerde bulunacaklarını duyurmuştu.
11:01 İran'dan atılan füze parçaları İsrail'de 5 noktaya isabet etti
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv ve çevresi ile güneyindeki Eilat kentini hedef aldığı misillemesinde füze parçaları 5 noktaya isabet etti.
İsrail ordusunun, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönündeki açıklamasının ardından, Tel Aviv ve çevresi ile güneydeki Eilat kenti ve çevresinde sirenler çaldı.
İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet bilgisi alınan noktalara ekiplerin sevk edildiğini ve gerekmesi durumunda bilgi paylaşılacağını bildirdi.
Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının Tel Aviv, Bnei Brak, Ramat Hasharon, Ramat Gan ve Rosh Haayin'e isabet ettiğini ve bölgelerde patlamaların meydana geldiğini aktardı.
Füze parçalarının isabet ettiği yerlerdeki evler ve araçlarda hasar oluştuğu görüntüler basına yansıdı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran'dan merkez ve güneye çok sayıda füzenin fırlatıldığını belirtti.
10:34 İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezi hasar gördü
İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğunu söyledi.
Halidi, söz konusu sağlık merkezlerinden 49'unun ağır hasar gördüğünü ifade etti.
Kızılay'a ait 20 yardım ve kurtarma tesisinin de hedef alındığını belirten Halidi, saldırılarda 4 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini, 18 çalışanın ise yaralandığını açıkladı.
10:01 ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Cotton, Arkansas topçu tugayının Orta Doğu'ya konuşlanacağını belirtti
ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin, Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere yola çıktığını bildirdi.
Cotton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Arkansas eyaletine bağlı 142. Topçu Tugayı personelinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Arkansas halkının söz konusu personelin hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu belirten Cotton, "Bugün, Arkansas'ın 142. Saha Topçu Tugayı'na mensup cesur erkek ve kadınlar, Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirtmiş, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin ise "Bütün ülke (İran) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." ifadesini kullanmıştı.
İran'a yönelik daha önceki tehditlerini yineleyen ABD Başkanı, anlaşma sağlanmaması halinde, "Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak." diye konuşmuştu.
09:35 Axios: Trump, müzakerede ilerleme olursa İran'a kapsamlı saldırıları erteleyebilir
ABD basınında Başkan Donald Trump'ın müzakerelerde ilerleme olması halinde İran'a kapsamlı saldırılar için belirlediği süreyi uzatabileceği iddia edildi.
ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesisleri ve köprülerine yönelik ortak saldırı planının hazırda beklediği aktarıldı.
Saldırı planının uygulanması için yalnızca Trump'ın onayının gerektiği vurgulanan haberde, "Başkan bir anlaşmanın şekillendiğini görürse, muhtemelen bekleyecektir. Ancak bu kararı yalnızca ve yalnızca o verir." ifadesi kullanıldı.
İsmi açıklanmayan kaynaklardan birinin "Trump bir anlaşma olsa kabul ederdi, ancak İranlıların buna hazır olup olmadığı belirsiz." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
Haberde, bir savunma yetkilisinin ise İran'a saldırının ertelenmesi ihtimaline "temkinli yaklaştığı" ve müzakere sürecinin kritik bir eşiğe geldiğine işaret ettiği vurgulandı.
Trump ile son günlerde birkaç kez görüşen bir kaynağın Başkan'ın İran konusundaki tutumunu "yönetimin en üst kademelerindeki en sert pozisyon" olarak nitelendirdiği, bir başka kaynağın ise Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'ın yanında "güvercin" kaldığı yorumunu yaptığı belirtildi.
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.
09:17 İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'da bir yerleşim yerine saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD-İsrail'in, İran'ın Tahran eyaletine bağlı Perdis ilçesindeki yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, sabaha karşı Tahran'ın doğusundaki Perdis ilçesinde sivil yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin, bir binanın enkazından 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin cenazesini çıkardığı aktarıldı.
Yayımlanan görüntülerde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda bazı binaların ağır hasar aldığı görüldü.
07:14 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da, elektrik santralleri çevresinde "insan zinciri" etkinliği
İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.
Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.
06:56 Suudi Arabistan'da engellenen füzelerin parçaları enerji tesisleri yakına düştü
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakına düştüğünü bildirdi.
Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Şarkiye bölgesinde 11 balistik füzenin imha edildiği, bunlardan 7'sinin imhası sırasında dağılan parçaların enerji tesislerinin yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
03:56 CNN: İsrail, başarısız müzakerelere karşı İran'da enerji ve altyapı hedeflerinin listesini onayladı
İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin başarısız olması senaryosuna yönelik, İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı iddia edildi.
Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde İsrail'in, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.
Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.
Haberde, Washington-Tel Aviv hattındaki son görüşmelerde İsrail'in "olası ateşkese" karşı endişelerini dile getirdiği ve bir ateşkesin "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi ve zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını" kapsaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
ABD merkezli Axios haber platformu; ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.
02:30 Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 16 seyir füzesi ve 46 İHA ile hedef alındı
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.
Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 2 seyir ve 14 balistik olmak üzere toplam 16 füzenin tespit edilerek imha edildiğini aktaran Atvan, ülkenin ayrıca 46 İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.
Bakanlık Sözcüsü Atvan, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahalesi sırasında şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiğini, olayda can kaybı olmadığını ancak yaralılar bulunduğunu ifade etti.
Saldırıların ardından Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin çeşitli bölgelerde 22 ihbara müdahale ettiğini aktaran Atvan, orduya bağlı itfaiye ekiplerinin ise 3 ayrı ihbar üzerine olay yerlerine sevk edildiğini kaydetti.
01:00 Netanyahu'nun Trump'tan İran'la bir ateşkes anlaşması yapmamasını istediği iddia edildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran’la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
