AKOM duyurdu: İstanbul'a yeniden yağış geliyor!

AKOM, megakent İstanbul için yağış uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada, kentte çarşambadan itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgasının hafta boyunca etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Sıcaklıkların gün gün azalacağı belirtilirken, cuma günü 10 derecenin altına düşeceği ve aralıklarla sağanak yağışların görüleceği ifade edildi.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Haftalık hava tahmini ise şöyle:

8 Nisan 2026 Çarşamba: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (Hava sıcaklığı 7-13 derece)

9 nisan 2026 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (Hava sıcaklığı 6-12 derece)

10 Nisan 2026 Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu (Hava sıcaklığı 5-9 derece)

11 Nisan 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu (Hava sıcaklığı 5-12 derece)

12 Nisan 2026 Pazar: Az bulutlu ve açık (Hava sıcaklığı 4-14 derece)

13 Nisan 2026 Pazartesi: Parçalı bulutlu (Hava sıcaklığı 5-17 derece)