Oba Makarna'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama

Şirketten yapılan açıklamada 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde cirosunu geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 oranında artıran Oba Makarna, toplam 23,4 milyar TL ciro elde etti. Açıklamada aynı dönemde net kârını 1,3 milyar TL'ye çıkaran şirketin yıllık yüzde 445 büyüme ile 1,8 milyar TL FAVÖK'e ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre FAVÖK marjı ise 2022 yılına göre yüzde 1,6'dan yüzde 7,6'ya yükseldi.

ÖZGÜÇLÜ'DEN 2023 YORUMLARI

Finansal sonuçlara ilişkin açıklamada bulunan Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, "1.200'ün üzerinde çalışanımızın emeği ve yatırımlarımız sayesinde artan üretim hacmimiz, ihracatımız ve satış gelirlerimizle 2023 yılını da başarılı bir sonuçla tamamladık. Makarnada yeniden dengelenen müşteri dağılımına karşılık, un ve noodle satışlarımız ile beraber buğday ihracatımızdaki artış ciromuzda yüzde 12'lik bir büyüme yakalamamızı sağladı. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimiz, doğru fiyatlama ve stratejik maliyet yönetimi ile FAVÖK marjında da önemli bir iyileşme gerçekleştirdik. Operasyon karlılığımızın artışı ile de 2023 yılında net kâra geçiş sağladık. Şubat ayında başarıyla tamamladığımız halka arzımızdan da elde ettiğimiz gelir ile bilançomuz güçlenmeye devam ediyor" dedi.

GENEL KURULDA KARAR VERECEĞİZ

Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturduklarını vurgulayan Özgüçlü, "6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki makarna üretiminin yüzde 25'ini Oba Makarna olarak gerçekleştiriyor, Türkiye'nin makarna ihracatından ise yaklaşık yüzde 30 pay alıyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda Türkiye'deki liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmaya ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda tüm ortaklarımıza verdiğimiz dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 10'unu dağıtacağız. Dağıtım oranına ise yapılacak olan ilk genel kurulda karar vereceğiz" dedi.

Açıklamaya göre Oba Makarna, yurt içi pazarda Oba Makarna ve Obamie Noodle markalarıyla ürün satışı gerçekleştirirken, yurt dışı pazarda Oba Makarna'nın yanı sıra; Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Layla, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda markaları ile faaliyetlerine devam ediyor.

