Dijital çözümler ile start up iş birlikleri, Nestle’nin yeni dönemde ajandasının en önemli gündem maddeleri olacak. Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Kerem Kadakal, “Start up’ların esnek ve çevik karar verme süreçlerine entegrasyonumuzu hızlandıracağız” diyor.

Dünyanın önemli gıda şirketlerinden Nestle, kUresel olarak 150 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 114 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’de dört fabrikası bulunan Nestle, 10 farklı kategoride 800’ü aşkın ürünü ve 50 markası ile bu coğrafyadaki üretimlerine devam ediyor. Bir süre önce Nestle’nin üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Kerem Kadakal oldu.

Kadakal, yeni görevinde şirketin kahve, çikolata ve şekerleme, kahvaltılık gevrekler, sütlü içecekler ve bebek beslenmesi iş birimlerinin büyüme hedeflerine odaklanacak.

Bu süreçte satış fonksiyonlarına yön verecek stratejilerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve uygulanması yöneticinin ana sorumluluk alanı olacak. Aynı zamanda şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine yön veren yönetim kurulunda aktif görev alacak.

SAHADA VERİMİ ARTIRACAK

Gillette, Procter&Gamble, Danone ve Evyap gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Kadakal, şirketin, gelecek dönem büyüme stratejileri içerisinde inovasyonu en başa koyuyor. Yenilikçi çalışmaların yanı sıra dijital çözümler ile start up iş birlikleri, yeni dönemde şirketin ajandasının en önemli gündem maddeleri olacak.

Kadakal, bu sayede sahada verimi arttırmaya yönelik çalışmalara daha fazla yönelecekleri bir dönem olacağını söylüyor. Global vizyonunu dijital enstrümanlarla desteklemeyi planlayan şirket, start up’ların esnek ve çevik karar verme süreçlerine entegrasyonunu hızlandıracak.

Türkiye’nin Nestle dünyasının en önemli ve düzenli büyüyen pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Kadakal, “Gelecek dönemde ülkemizdeki etkinliğimizi artırmayı ve yatırımlarla destekleyerek yüzde 17 oranında büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

GENÇ YETENEKLER

Yöneticinin bir diğer önceliği ise genç yetenekler. Bu doğrultuda ekipteki genç yeteneklerin oranını artırmayı amaçlıyor. Çok sayıda faktörden dolayı satış, kadınların en çok tercih ettiği alanlardan biri değil.

Kadakal, uzun yıllardır satışta çalışan biri olarak bu fonksiyonda kadın çalışanların sayısını artırmak için de çalışmalar yürütecek. Bir diğer odak noktası da e-ticaret olacak.

Kadakal, “Alışverişçi seçimlerinde zaten gözlemlenen değişimlerin pandemi ile muhtemelen önemli kısmı kalıcı olacak şekilde hızlandı. Bu doğrultuda alıştığımız bakış açılarından sıyrılıp tüm planlarımızı, e-ticaret kanallarımızı güçlendirecek şekilde hazırlıyoruz” diyor.

MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Kadakal, iş dışında müzikle ilgileniyor. Özellikle de geleneksel Osmanlı Türk müziğine özel bir ilgisi var. Son dönemde ara vermiş olmakla beraber kanun çalıyor. Profesyonel bir eğitim almasa da boş vakitlerinde; bendir, udu drum, cajon, darbuka çalarak rahatlıyor.

Müzik ilgisinin bir diğer boyutu da plaklar. Yirmi yıla yakın bir süredir plakları bulmaya, dinlemeye çalışıyor. Bunun dışında insan zihninin işleyişi, karar mekanizmaları gibi nörobilim konularını araştırmak, bu alanda çıkmış makale ve kitapları okumak da ilgi alanları arasında yer alıyor.