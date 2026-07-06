Fransa sokaklarında yürürken evlerin pencerelerindeki mat beyaz tabakalar hemen göze çarpıyor. İlk bakışta bir inşaat çalışması ya da dekoratif bir deneme gibi duran bu durum, aslında tamamen sıcağa karşı geliştirilen pratik bir savunma yöntemi. Avrupa genelinde etkili olan kavurucu hava dalgası, insanları ucuz ve etkili çözümler aramaya itti.

Bu akımın arkasında "Meudon beyazı" adıyla bilinen ve aslında kalsiyum karbonat içeren doğal bir tebeşir kili var. Toz halindeki bu malzemeyi suyla karıştırıp fırça yardımıyla camlara sürüyorsunuz. Kuruduğunda pencerede koruyucu bir katman oluşturan bu karışım, güneş ışığını ve radyasyonu doğrudan dışarıya yansıtarak içeriye ısının girmesini engelliyor.

Aslında bu yöntem yeni değil. İnşaatçılar ve ustalar binaları yenilerken camları korumak adına bu pratik tekniği öteden beri kullanıyordu. Ancak aşırı sıcaklar kapıya dayanınca, evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar bu eski numarayı günlük hayata uyarladı.

Mağazalarda izdiham yaşanıyor

Malzemeye olan ilgi o kadar hızlı büyüdü ki yerel basın bu durumu salgının ilk günlerindeki tuvalet kağıdı çılgınlığına benzetiyor. Rekor kıran sıcaklık haberlerinin ardından Fransızlar yapı marketlerine akın etti. Ürünü satın almak için şehir şehir gezen, ancak her yerde "tükendi" yazısıyla karşılaşan tüketiciler, ellerini çabuk tutmadıkları için pişmanlık yaşıyor.

Pencereleri beyaza boyamak gerçekten serinletir mi?

Doğrudan bu tebeşir karışımının pencerelerdeki performansını ölçen spesifik bir bilimsel makale henüz bulunmuyor. Buna karşın, beyaz yüzeylerin ve yansıtıcı pigmentlerin ortam sıcaklığını düşürdüğü bilinen bir gerçek. Bilimsel çalışmalar, yansıtıcı beyaz çatıların iç mekanları neredeyse 1.75 derece soğutabildiğini, hatta bina çevresindeki dış havayı bile 2 dereceye kadar düşürdüğünü ortaya koyuyor.

Elbette evde hazırlanan bu kireçli karışım, özel üretim endüstriyel beyaz boyalar kadar yüksek bir yansıtma gücüne sahip değil. Fakat maliyetinin çok düşük olması, dakikalar içinde uygulanması ve sıcaklar bittiğinde sadece su ve bezle hemen temizlenmesi, bu yöntemi bunaltıcı yaz günlerinde harika bir acil durum alternatifi yapıyor.