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Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) tarafından 25 Haziran 2024'de KAP'a geri alım programı revizyonu hakkında açıklama yapıldı.

26 Haziran 2024 | 08:16
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu

Şirketten dün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde; 16.02.2023 tarihli kararı ile, geri alım için ayrılmış bulunan azami fon tutarını 40.000.000 TL olarak belirlemişti. Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2024 (bugün) tarihli kararı ile, SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde;

-Geri alım için ayrılmış bulunan azami 40.000.000 TL tutarındaki fonun 100.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine,
-Geri alınacak azami pay sayısının da bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
-Geri alım programı süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,
-Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulması hususlarının devamına, oy birliğiyle karar vermiştir.

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Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
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Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
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