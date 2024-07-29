Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen kargo yönetim platformlarından OTO, KOBİ ve çevrim içi perakende firmalarına yönelik sunduğu yeni özellikler ve geliştirmelerle, müşterilerine daha hızlı ve verimli gönderi deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Public Investment Fund'ın (PIF) tamamına sahip olduğu Sanabil Investments liderliğinde ve Sadu Capital, Iliad Partners, Propeller ve Soma Capital'in katılımıyla gerçekleştirilen Seri A finansman turunda OTO, 8 milyon dolar yatırım aldı.

Bölgenin önemli e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL'un partnerleri arasında bulunan OTO, yeni finansmanını Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) varlığını genişletmek ve güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

"Yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTO Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad AlRazaz, yapılan yatırımı değerlendirerek, "Bu finansman, ekibimizin adanmışlığı doğrultusunda kargo ve lojistik sektörünü dönüştürme vaadimizin bir kanıtıdır. Firmaların operasyonlarını kolaylaştırmalarına ve lojistik operasyonlarını benzersiz bir verimlilikle yönetmelerini sağlayan yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

OTO'nun Kurucu Ortağı ve Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Furkan Uzar da internet dünyasının kargo gönderi platformu olma vizyonlarına doğru ilerlediklerini, yeni finansmanla satış kanalları ve kargo tedarikçileri arasındaki teknoloji açığını kapatarak büyümelerini hızlandıracaklarını böylece müşterilere daha kolaylaştırılmış kargo çözümleri sunacaklarını belirtti.

250'den fazla yerli ve uluslararası kargo şirketiyle entegrasyon sağlıyor

OTO, firmaların kargo ve depolama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yönetmelerini, kargolarını göndermelerini, takip ve analiz etmelerini sağlayan teknolojik çözümler paketi sunuyor. Platform, 250'den fazla yerli ve uluslararası kargo şirketi ve e-ticaret platformu ile doğrudan entegrasyon sağlıyor. Bu sayede kargo sürecinin her yönü senkronize edilip otomatikleştirilirken, operasyonlar kolaylaştırılarak verimlilik artırılıyor.

Firmalar, kendi kargo sözleşmelerini OTO hesaplarına bağlayabiliyor veya OTO'nun rekabetçi anlaşmalı fiyatlarını kullanarak doğrudan kargo etiketi satın alabiliyor.

Şirket, müşteri kitlesini önemli ölçüde büyüterek şu anda platformunda 10 binden fazla ulusal ve uluslararası markayı destekliyor.

OTO, daha önce de MEVP, Derayah Ventures ve 500 Global gibi risk sermayesi fonları ve melek yatırımcılardan 3,3 milyon dolar yatırım almıştı.