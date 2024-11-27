Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu’nun savunma sanayi şirketi Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı'na ait Romtehnica'nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesini kazandı.

Katma Değer Vergisi (KDV) hariç yaklaşık 4,3 milyar RON (yaklaşık 857 milyon avro) tutarındaki anlaşma, bugün Romanya'da imzalandı. Toplam 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç ve bazı entegre lojistik destek hizmetleri kapsayan sözleşmede araçların ilk 278 adedi Türkiye'de, geri kalanı Romanya'da yerel olarak üretilecek.

Teslimatların, 2025'in son çeyreğinde başlatılması ve 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanıyor. Şirket, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı C. N. Romtehnica S.A. (Romtehnica) şirketinin 20 Mart'ta açtığı 4x4 Hafif Zırhlı Taktik Araç alımı ihalesine teklif vermişti.

Yapılan teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, şirket, ihale makamı tarafından 4 Ekim'de sözleşme görüşmeleri için davet edilmişti.

Şirketten yapılan açıklmaya göre 1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler'in askeri araç tedarikçisi olan şirketin COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, günümüzde 13 ülkede 20'den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Açıklamaya göre 2013'te şirketin ürün ailesine eklenen COBRA II, bugüne kadar kullanıcılarının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30’dan fazla farklı versiyonda tasarlandı ve üretildi. İhaleye sunulan COBRA II de Romanya'nın istediği teknik ve taktik özelliklere göre özel olarak geliştirildi.

COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, koruma, taşıma seviyesi ve iç hacmiyle öne çıkıyor. COBRA II, balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerine karşı koruma özelliği sayesinde güvenlik sunuyor.

YAKLAŞIK 31 MİLYAR

Otokar'dan KAP'a yapılan bildirimde de şu bilgiler paylaşıldı:

20 Mart 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.'nın (Romtehnica) açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ile ilgili ihaleye Şirketimiz tarafından teklif verildiği; 4 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamızda da teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasını takiben, ihale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısının Şirketimize iletildiği kamuya açıklanmıştır.

Gelinen aşamada sözleşme görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış, Şirketimiz ile Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen Romtehnica arasında 27 Kasım 2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Toplam tutarı KDV hariç 4.263.286.655,66 RON (Rumen Leyi) (güncel kur ile yaklaşık 31 milyar TL) olan sözleşme kapsamında, ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmetleri bulunmaktadır.

Proje kapsamında Otokar'ın doğrudan elde edeceği gelirlerin, ileride belirlenecek yapıya göre değişebilmek üzere, Türkiye'den gerçekleştirilecek araç ihracatının yanında demonte kit ve parça satışları, bazı entegre lojistik destek hizmetleri gibi gelirlerden oluşması öngörülmektedir.

İlgili teslimatların 2025 yılı son çeyreğinde başlayarak partiler halinde 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Otokar'ın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ve tahsil edeceği avansın teminatı olarak toplam tutarı KDV hariç yaklaşık 2 Milyar RON'a kadar (Rumen Leyi) (güncel kur ile yaklaşık 14,5 Milyar TL) teminat mektubu farklı tarihlerde ihale makamına iletilecektir.