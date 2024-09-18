Özak GYO’ya üç uluslararası ödül

Faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak kabul edilen ve bu yıl 38’incisi düzenlenen dünyanın en kapsamlı uluslararası raporlama yarışması ARC Awards, Özak GYO’yu üç branşta ödüllendirdi.

Şirket, iletişim alanında şirketlerin yaptığı başarılı çalışmaları takdir ederek, dünya genelinde örnek oluşturmasını sağlamayı hedefleyen organizasyonda 1’i ana, 2’si alt kategori olmak üzere üç dalda ödüle layık görüldü.

Ana kategoride ‘İngilizce Olmayan Yıllık Rapor’ dalında onur ödülü kazanan Özak GYO, alt kategorilerde ise ‘Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı’ dalında “Onur Ödülü”ne ve ‘İç Tasarım’ dalında “Gümüş Ödül”e layık görüldü.

